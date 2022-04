Chelsea še upa na polfinale: Če bomo ponovili Southampton ...

Chelsea trdno drži tretje mesto v Premier League in si je bržkone že zagotovil mesto v Ligi prvakov za ana3eldnjo sezono. V boj za angleškega prvaka pa se ne more več vključiti. Je pa ekipa s Stamford Bridgea vsaj na papirju še v igri za polfinale Lige prvakov, kjer tudi brani lanskoletno lovoriko. Po prvem dejanju dvoboja je tekmec v veliki prednost, Real je namreč slavil že na prvi tekmi v Londonu in to po treh zadetkih neverjetnega Karima Benzemaja (3:1). Takrat je Thomas Tuchel vsaj navzven že izobesil belo zastavo in razglasil Real za polfinalista LP. Medtem so varovanci Thomasa Tuchla povozili moštvo Southamptona s 6:0 in na najboljši možni način opravili z generalko za Madrid.

Po dvakrat sta se med strelce vpisala Timo Werner in Mason Mount, po enkrat pa sta zadela Marcos Alonso in Kai Havertz. "Na prvi tekmi je šlo prav vse narobe. Pretrpeli smo zelo težek in boleč poraz, ki sicer na papirju še ni usoden, a so naše možnosti po prvem dejanju minimalne," je po večeru za pozabo na Stamford Bridgeu takrat dejal Tuchel in naštel glavne razloge za zaslužen poraz: "Že sam vstop v tekmo je bil povsem zgrešen. Način, kako smo napadali in povezovali svojo igro, je bil napačen. Tako kakovostno moštvo, kot je Real, napake hitro kaznuje in jih spreminja v zadetke. Nismo izvajali stvari, ki so bile še pred kratkim značilne za našo ekipo. Bili smo neprepoznavni. Tudi v obrambi smo storili preveč začetniških napak in poraz je bil neizbežen. S tem rezultatom pravih možnosti na Santiagu nimamo," je pred dnevi trdil Nemec na klopi Angležev, ki pa je le nekaj dni po tem skorajda povsem obrnil ploščo. Vmes se je "zgodilo" pol ducata zadetkov v mreži Southamptona ... "Izjemno pomemben obračun proti Southamptonu smo opravili z odliko. Do povratne tekme v Madridu moramo izboljšati še nekaj stvari. Upam pa, da bomo vsaj ponovili predstavo proti Southamptonu," je začel širiti optimizem Tuchel, ki ga v torek zvečer, od 20.30 prenos na Kanalu A in VOYO, čaka morda celo najtežja tekma odkar je sedel na klop Chelseaja. "Če zabijemo le polovico toliko golov, kot smo jih v Southamptonu, bomo na dobri poti v polfinale. Šalo na stran, težko si je zamisliti, da bi Real na domačem travniku prejel tri gole in nobenega dal, dogajale so se še veliko hujše in manj mogoče stvari v športu, kot bi bil morebitni izpad Reala v torek zvečer," je otoškim medijem hitel pripovedovati Tuchel. "Če bomo na prepoznavni ravni, je možno vse. Tudi naša zmaga z več kot dvema zadetkoma razlike za uvrstitev v polfinale."