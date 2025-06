Če preskočijo Kazahstance, se bodo zmaji udarili s Finci ali Moldavci

Če bodo Ljubljančani uspešni tudi v drugem krogu, bi si tako zagotovili najmanj igranje v ligaškem delu konferenčne lige. V primeru poraza v 2. krogu jih čaka 3. krog kvalifikacij v Liga Evropa. Če pa zeleno-belim spodleti že v 1. krogu, jih nato čaka 2. kvalifikacijski krog konferenčne lige. Prvi kvalifikacijski krog lige prvakov bo na vrsti 8. in 9. ter 15. in 16. julija, drugi 22. in 23. ter 29. in 30. julija, tretji 5. in 6. ter 12. avgusta, "play-off" pa bo 19. in 20. ter 26. in 27. avgusta.