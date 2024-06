Real petnajstič ali Borussia drugič? Finale nikoli ni 'enosmeren'

Madridčani so v tej sezoni Lige prvakov še brez poraza, kar jim je uspelo sploh prvič na poti do finala najprestižnejšega evropskega klubskega tekmovanja, po drugi strani pa je tudi za rumeno-črnimi dober niz, saj so izgubili le eno od zadnjih enajstih evropskih tekem.

Tekma se bo začela s spektaklom, katerega glavni akter bo ameriški glasbenik Lenny Kravitz.

Poseben dosežek bi z zmago v finalu uspel izkušenima Realovima nogometašema, 38-letnemu Luki Modriću in 32-letnemu Daniju Carvajalu, saj bi se s tem s po šestimi lovorikami pridružila rekorderju Pacu Gentu. V dobi Lige prvakov, pred tem je bil to pokal državnih prvakov, sta oba že rekorderja skupaj s Karimom Benzemajem in Cristianom Ronaldom . "Nimam pojma, če sem povsem iskren. Me pa povezujete s sijajnimi nogometaši. Mar me tudi že pošiljate v pokoj ," je novinarja AS-a na novinarski zbodel izkušeni Zadrčan, ki ne pričakuje sprehoda v finalu. "Finale je finale in na eni tekmi so se dogajala še večja presenečenja, kot bi bilo morebitno slavje Borussie ."

Salgado: Če bo vse normalno, bi moral Real zmagati

Kaj gre igralcem po glavi?

"Povsem odvisno. Veste, za nekatere igralce bo to že šesti finale, petkrat so že osvojili Ligo prvakov. To je za njih le še en dan v pisarni. Ni lahko igrati v Ligi prvakov, še težje se je prebiti do finala. A na koncu koncev bo to od leta 1998 za nas (Real) že deveti finale. Tako da so igralci Reala več kot izkušeni. To je za njih peti, četrti ali tretji finale. Na drugi strani bo to za igralce Borussie najpomembnejši dan njihovega življenja. Če je vse normalno, bi moral Real zmagati. Če se ne zgodi kaj presenetljivega, a lahko se, saj je to nogomet, bo Real zmagal."

Kako je dvigniti enega najpomembnejših pokalov na svetu?

"To je največja stvar, ki sem jo dosegel v življenju. V nogometu, seveda. Za nas v Španiji je to, kot da bi osvojil svetovno prvenstvo. To je za nas svetovno prvenstvo. V Španiji se vse vrti okoli Reala in Barcelone. To za nas pri Realu pomeni vse. Moji dve osvojeni Ligi prvakov z Realom sta moja najlepša spomina v življenju. Tega se bom zmeraj spominjal."