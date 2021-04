Čeferin vztraja, da se četverica uradno odloči: Očitno mislijo, da je zemlja ploščata ...

"Dvanajst ožigosanih" klubov ne bo, kot ves čas poudarja šef UefeAleksander Čeferin, ubežalo kazni. Kot piše otoški Mail Online ni nemogoča niti izključitev iz evropskih tekmovanj pod okriljem Uefe za naslednjo sezono. "Vendarle pa je predsednik Čeferin dal vedeti, da Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham in Arsenal vendarle niso v istem košu kot Barcelona, Real, Juventus in Milan, ki vztrajajo pri svojem in se jim obetajo hude kazni, če ne bodo uradno izstopili od projekta superlige," pišejo Otočani. Na Pirenejskem polotoku se, razumljivo, "ubadajo" predvsem z Barcelono in Realom, tako da madridskiAS, ki je v intervjuju gostil šefa Uefe Čeferina, skrbi predvsem usoda dveh najbolj prepoznavnih španskih velikanov. "Čeferin nima več potrpljenja za četverico, ki še okleva z uradnim izstopom od projekta," sporoča madridski športni časnik. "Čeprav je superliga pravzaprav propadla, saj je večina potencialnih članov skesano odšla, pa se nekateri še niso premaknili. Real Madrid, Barcelona, Milan in Juventus še vedno niso opustili ideje o superligi in bi, ponavljam, lahko nosili hude posledice," je v intervjuju za AS med drugim povedal 53-letni Grosupeljčan, ki poziva četverico, da se izjasni ... "Morali se bodo odločiti, če so del superlige ali del evropskega klubskega nogometa. Če ostajajo zvesti svojemu projektu, potem za njih ni mesta v Ligi prvakov. Če so na to pripravljeni, naj igrajo v svojem tekmovanju," je za AS še podčrtal nekdanji prvi mož NZS-ja.