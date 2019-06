Čech se vrača k 'svojemu' Chelseaju

Sedemintridesetletnik je s Chelseajem osvojil štiri naslove angleškega prvaka ter leta 2012 naslov Lige prvakov in leta 2013 naslov prvaka evropske lige. Aktivno kariero je sklenil v vrstah Arsenala, pri katerem je bil zadnje štiri sezone. Za Chelsea je zbral 333 nastopov, za Arsenal pa 110 nastopov.

"Počutim se privilegiranega, da imam to priložnost, da se znova pridružim Chelseaju in pomagam ustvariti najboljše okolje in visok nivo, da se nadaljujejo uspehi, ki jih je klub imel v zadnjih 15 letih. Veselim se novega izziva in upam, da bom lahko uporabil svoje nogometno znanje in izkušnje, da pomagam moštvu doseči še več uspehov v prihodnosti," je ob tem dejal Čech.