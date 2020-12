Na Camp Nouu se obeta nov 'spopad' Messija in Ronalda

Lionel Messi inCristiano Ronaldo sta v zadnjih 12-ih letih skupaj osvojila 11 zlatih žog, njuni medsebojni dvoboji pa so v tem obdobju podirali rekorde televizijske gledanosti. Nogometni navdušenci zato upajo, da ju bomo po več kot dveh letih in pol na nasprotnih straneh znova videli v torek na stadionu Camp Nou. Med njim je tudi prvi mož evropskega nogometa. Barcelona in Juventus sta že uvrščena v izločilne boje, pri tem ima Stara dama po porazu z 0:2 v Torinu še vedno možnost prehiteti Katalonce na prvem mestu skupine G, a za to bi morala v Barceloni doseči visoko zmago.

Dvoboj nogometnih gigantov bomo prenašali v torek naKanalu Ain VOYO, kjer bo dan pozneje na sporedu obračun med madridskim Realom in Borussio iz Moenchengladbacha. Položaj na lestvici skupine B obeta peklenski zadnji krog, saj imajo vsa štiri moštva, zraven sta še Šahtar in Inter, še vedno možnost preboja v osmino finala.