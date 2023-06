Čeferin: Absolutno je City favorit, kar pa še ne pomeni, da bo tudi prvak

Dan pred velikim finalom Lige prvakov smo se, kot je to že tradicionalno, pogovarjali z Uefinim predsednikom Aleksandrom Čeferinom. Tudi prvi mož Uefe, ki je vesel, da lahko največje turško mestno po dolgem času znova gosti veliki finale, pravi, da je jasno, da so Angleži nesporni favoriti, Italijanov pa še zdaleč ne odpisuje.

"Priprave so vedno kompleksne. Mi k sreči vemo zanje leto vnaprej, razen za nesrečni Istanbul, kjer smo že dvakrat prestavili finale. Tako da priprave potekajo že celo leto, je pa to izjemno zahteven dogodek. Na stadionu bo 75 tisoč ljudi, v mestu okoli sto tisoč ljudi. Tu so varnostne stvari in ogromno enih vprašanj, tako da je organiziranje finala komplicirano, ampak imamo dobro ekipo," poudarja Aleksander Čeferin, ki bo bdel že nad sedmim finalom elitne Lige prvakov. S primerjavo z ostalimi večjimi enodnevnimi športnimi dogodki se ne obremenjuje in pravi, da vzporednice z dogodki, kot je Superbowl, ne predstavljajo dodatnega pritiska: "Nogomet je šport številka ena na svetu, tako da jaz mislim, da naj se bolj drugi obremenjujejo z nami kot pa mi z njimi."

Istanbul je svoj drugi finale Lige prvakov končno dočakal. Po letu 2005 bi se moralo elitno nogometno klubsko tekmovanje tu zaključiti najprej leta 2020, nato pa še leta 2021, a je bil finale zaradi pandemije koronavirusa obakrat prestavljen na Portugalsko. A to vseeno ne pomeni, da je imelo največje turško mesto zato kakršno koli prednost pri pripravah na nogometni praznik.

"Predvsem smo mi (Uefa op. a.) organizatorji, zato smo se na letošnji finale začeli pripravljati po lanskem. Turki so v principu dobri organizatorji, preveč so zahtevni le glede števila kart, ki bi jih radi imeli, ker bi čisto vsak rad šel na tekmo. Je pa načelno organizacija dobra. Mesto je dovolj veliko, da se da dobiti prenočišča za zmerne cene, tako da jaz ne pričakujem težav," nam je zaupal predsednik Uefe in poudaril: "Finale Lige prvakov je največji posamični športni dogodek na svetu in takšni dogodki morajo potekati v največjih mestih, ker samo v tem primeru lahko tak dogodek spelješ na način, da so zadovoljni navijači, da je mobilnost dovolj dobra in tako naprej."

Tako nogometaše kot tudi trenerje, ki jim bo na koncu podelil medalje in pokal, je pred tekmo pustil povsem pri miru, v pripravah na tekmo pa je bil na vezi s predsednikoma obeh klubov: "Bil sem v kontaktu s predsednikoma klubov, s trenerji ali pa igralci pa ne, in mislim, da to ni primerno. Oni naj se koncentrirajo na tekmo. Toliko se spoznam na šport, da vem, da jim to (distrakcije op. a.) ni všeč."

Tako kot večina ljubiteljev nogometa Interja v velikem finalu ni pričakoval, je pa sedaj toliko bolj vesel, da se je italijansko moštvo uvrstilo v sklepni obračun letošnje sezone Lige prvakov: "To je čudež tega sistema v nogometu, ki je odprt in dopušča vsakomur, da ima možnost. To je še en znak, da so te elitistične, zaprte lige nesmiselne. Jaz sem zelo vesel, da je Inter v finalu, če pa bi me pred sezono vprašali o finalistih, bi naštel še vsaj 10 klubov, ki bi jih prej pričakoval v finalu kot Inter. Ampak ne smemo pozabiti, da je finale ena tekma in kljub temu, da je City tako dominantna ekipa, kot že dolgo ni bilo nobene, je za mene vse možno."

Manchester City tudi na stavnicah velja za ogromnega favorita. Če bi nanj vplačali 100 evrov, bi vam jih ob zmagi stavnice v povprečju izplačale 120. Enaka vsota denarja na Inter pa bi vas obogatila za kar 450 evrov. A Čeferin svari: "Ena tekma je ena tekma in vi dobro veste, da je to edini ali pa vsaj eden redkih športov, v katerem lahko David premaga Goljata in na eni tekmi je to še toliko bolj pomembno. Absolutno je City favorit, kar pa še ne pomeni, da bo tudi prvak."

In kdo izmed nogometašev, ki bodo v soboto zvečer stopili na zelenico stadiona Atatürk, najbolj navdušuje Uefinega predsednika? "Mene zelo navdušuje De Bruyne, njegova igra je zame poezija nogometa. Izjemno mi je všeč tako kot vsem drugim Haaland, jaz ga kličem viking. Ne pada, se ne valja po tleh, je borec, je zmagovalec po mentaliteti. V Interju pa je v izjemni formi Lautaro Martinez in moram reči, da je Džeko s svojimi izkušnjami vedno nevaren, tako da obe ekipi imata dobre igralce. Brozović je malo igral, malo ni, ampak zame je eden najboljših zadnjih veznih igralcev v Evropi."

De Bruyne je eden tistih nogometašev, ki navdušuje tudi Čeferina.

"Čisto vsaki finale se za obe ekipi začne s 50-odstotno možnostjo uspeha, tako da se jaz že veselim finala," nam je za konec še dejal Čeferin.