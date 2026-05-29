Čeferin izpostavil največjo zmago in napovedal finale

Budimpešta , 29. 05. 2026 15.02 pred 11 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Sanja Modrić J.B.
Aleksander Čeferin

Dan pred velikim finalom Lige prvakov smo pred mikrofon kljub izjemno natrpanemu urniku, ki ga ima te dni v Budimpešti, dobili predsednika Uefe Aleksandra Čeferina. Med največjimi zmagami svojega obdobja izpostavlja Konferenčno ligo, ki manjšim klubom daje možnost igrati na mednarodni sceni. V napovedi spopada PSG-ja in Arsenala pa se je oprl na mnenje Thierryja Henryja in v rahlo prednost postavil Parižane.

Aleksander Čeferin bo septembra obeležil desetletje na čelu vodilne evropske nogometne organizacije. Vloga, ki terja ogromno časa, a je, kot poudarja, predvsem velik privilegij.

"Vsakič, ko sem izčrpan in si rečem, koliko dela imam, se zavem, da smo vsi, ki delamo v športu, privilegirani. Če bi me pri 25 ali 30 letih vprašali, ali bi bil predsednik Uefe, bi odvrnil, koliko moram za to plačati. Sedaj pa sem dobro plačan, da delam to, kar imam rad. Imeli smo težke čase, ampak iz vseh situacij smo izšli kot zmagovalci," pravi Čeferin.

V Budimpešti je vse nared za vrhunec letošnje klubske sezone. Prenos finala Lige prvakov v soboto, od 17. ure dalje na POP TV in VOYO.
FOTO: Profimedia

'Nogomet smo ohranili za vse'

Trenutni mandat se mu izteče prihodnje leto. Po čem bi rad, da si ljudje najbolj zapomnijo njegovo obdobje?

"Pogosto dobivam to vprašanje, ampak zdi se mi, da to ni vprašanje zame, ampak bolj za koga drugega. Najpomembnejše je, da smo nogomet ohranili za vse. Če bi postal elitni šport samo za največje klube in reprezentance, bi končal podobno, kot je v Evropi končala košarka. Mislim, da je najpomembnejše, da nismo odstopali od tega, da lahko nogomet igrajo vsi in da financiramo vse."

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin
FOTO: AP

Konferenčna liga zadetek v polno

Med največje zmage njegovega obdobja sodi uvedba Konferenčne lige. Številni so se bali, da bodo največji klubi to tekmovanje jemali kot "nebodigatreba", vendar je v petih letih obstoja postreglo s številnimi izjemnimi zgodbami. Mednje brez dvoma spada preboj Celja v četrtfinale, pa tudi letošnji finale, ki sta ga odigrala Crystal Palace in Rayo Vallecano.

"Ko sem govoril s kluboma v finalu konferenčne lige, niso mogli prehvaliti tega tekmovanja. Prej majhni klubi niso imeli možnosti nastopanja na mednarodnem področju, zdaj pa je to enaka strast kot pri največjih," je poudaril Čeferin.

Crystal Palace je v finalu Konferenčne lige v sredo premagal Rayo Vallecano.
FOTO: AP

Mobilnik zvoni, dokler ne zmanjka baterije

Ko deluje v Nyonu, njegov delavnik običajno traja med osmo zjutraj in osmo zvečer. V dneh pred finalom Lige prvakov pa je še bolj natrpan. "Včeraj, ko smo prišli v Budimpešto, sem začel prvi sestanek ob devetih, zadnjega pa sem imel ob desetih zvečer," je pojasnil in dodal, da dnevno opravi toliko telefonskih klicev, da mu zmanjka baterije.

PSG ali Arsenal? 'Pričakujem zanimivo tekmo'

Za konec smo ga prosili za vselej neugodno nalogo: napoved finala med PSG-jem in Arsenalom.

"Pred dnevi sem govoril s Thierryjem Henryjem in rekel je zanimivo stvar. Pravi, da bo v soboto igrala najboljša ekipa z žogo proti najboljši ekipi na svetu brez žoge. Vseeno mislim, da je PSG malenkostni favorit. Ne bi pa odpisal Arsenala, ker igra izjemno disciplinirano in taktično. Pričakujem dobro, zanimivo tekmo dveh različnih sistemov."

