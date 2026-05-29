Čeferin izpostavil največjo zmago in napovedal finale

Aleksander Čeferin bo septembra obeležil desetletje na čelu vodilne evropske nogometne organizacije. Vloga, ki terja ogromno časa, a je, kot poudarja, predvsem velik privilegij. "Vsakič, ko sem izčrpan in si rečem, koliko dela imam, se zavem, da smo vsi, ki delamo v športu, privilegirani. Če bi me pri 25 ali 30 letih vprašali, ali bi bil predsednik Uefe, bi odvrnil, koliko moram za to plačati. Sedaj pa sem dobro plačan, da delam to, kar imam rad. Imeli smo težke čase, ampak iz vseh situacij smo izšli kot zmagovalci," pravi Čeferin.

'Nogomet smo ohranili za vse'

Trenutni mandat se mu izteče prihodnje leto. Po čem bi rad, da si ljudje najbolj zapomnijo njegovo obdobje? "Pogosto dobivam to vprašanje, ampak zdi se mi, da to ni vprašanje zame, ampak bolj za koga drugega. Najpomembnejše je, da smo nogomet ohranili za vse. Če bi postal elitni šport samo za največje klube in reprezentance, bi končal podobno, kot je v Evropi končala košarka. Mislim, da je najpomembnejše, da nismo odstopali od tega, da lahko nogomet igrajo vsi in da financiramo vse."

Konferenčna liga zadetek v polno

Med največje zmage njegovega obdobja sodi uvedba Konferenčne lige. Številni so se bali, da bodo največji klubi to tekmovanje jemali kot "nebodigatreba", vendar je v petih letih obstoja postreglo s številnimi izjemnimi zgodbami. Mednje brez dvoma spada preboj Celja v četrtfinale, pa tudi letošnji finale, ki sta ga odigrala Crystal Palace in Rayo Vallecano. "Ko sem govoril s kluboma v finalu konferenčne lige, niso mogli prehvaliti tega tekmovanja. Prej majhni klubi niso imeli možnosti nastopanja na mednarodnem področju, zdaj pa je to enaka strast kot pri največjih," je poudaril Čeferin.

Mobilnik zvoni, dokler ne zmanjka baterije

Ko deluje v Nyonu, njegov delavnik običajno traja med osmo zjutraj in osmo zvečer. V dneh pred finalom Lige prvakov pa je še bolj natrpan. "Včeraj, ko smo prišli v Budimpešto, sem začel prvi sestanek ob devetih, zadnjega pa sem imel ob desetih zvečer," je pojasnil in dodal, da dnevno opravi toliko telefonskih klicev, da mu zmanjka baterije.

