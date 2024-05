Čeferin: Kdor vnaprej napoveduje, kakšen bo razplet finala, nima pojma o nogometu

Gospod predsednik, pred nami je nov veliki finale Lige prvakov, osmi po vrsti, odkar ste prevzeli vlogo prvega moža Uefe. Je zaradi izkušenj, ki jih imate organizacija dogodka za vas manj stresna, kot je bila na začetku vaše poti. Niti ne. Medtem so se močno spremenila situacija po svetu, ki zahteva še bolj natančno organizacijo. Zares se prav nič ne sme prepustiti naključju in tako tudi ravnamo. Razmere to zahtevajo.

Brez dvoma ste eden najbolj prepoznavnih ljudi v svetu športa. Pred kratkim je dokumentarec "vojna za nogomet" prejel dve nagradi Emmy. Emmyja so seveda dobili ustvarjalci, vendar pa ste bili vi osrednja osebnost. Kako je to izglodalo, kdaj so vam sporočili, da je film dobil to prestižni nagrado. Sporočili so mi, da so med kandidati. Nisem obračal preveč pozornosti. Vesel sem bil za njih, a tega nisem jemal osebno. Seveda nisem imel namena priti na podelitev v New York. To je njihovo delo, je pa bilo zanimivo in tudi nenavadno snemati dokumentarni film.

Po letu 2017 se finalni obračun vrača na Otok. Je to, da bo v velemestu, kot je London, to prednost. V tem ne vidim prednosti, seveda tudi ne pomanjkljivosti. Sodniška ekipa prihaja iz Slovenije. Po letu 2019 in Damirju Skomini, bo pravico delil Slavko Vinčić s svojo ekipo. Predvidevam, da razlog ni dejstvo, da je Slovenec predsednik evropske krovne organizacije. Vsekakor pa je to priznanje za našo sodniško stroko ...? Paziti moram, da ne "pomagam" pri tej odločitvi, kakor tudi da ne "odmagam". Gotovo pa je, da si je naša sodniška ekipa sojenje finala zaslužila. Skozi celo sezono je izkazovala kakovost.

V finalu se bosta pomerila Real in Borussia. Morda je večina Real pričakovala v finalu, Borussio malokdo. Kaj pričakujete od tega finala?

Dve povsem različni zgodbi. Vemo kaj je real in kaj je vse osvojil. Kar se lahko osvoji. Na drugi strani Borussia, ki gradi drugačno zgodbo. Treba je to spoštovati. Priznam, da nobenega izmed klubov nisem pričakoval v finalu, a na koncu je potrebno priznati, da so se oboji zaslužili preboj v finale.



Iz izkušenj veste da so finalni obračuni po navadi zelo nepredvidljivi, nenazadnje ste bili priča finalu v Dublinu, koje Atalanta proti vsem pričakovanjem deklasirala Bayer.

Kdor vnaprej napoveduje razplet finala, mislim na tega na Wembleyju, potem nima pojma o športu, še manj o nogometu. Atalanta je odigrala fenomenalno tekmo in si je zaslužila naslov v Ligi Evropa. Odlično taktiko so ubrali, presenetili tekmece. Bil je to tudi obračun starega lisjaka Gian Piero Gasperini in prihajajočega Xabija Alonsa. Videli smo, kakšen je bil razplet, Italijani so odigrali taktično brezhibno tekmo.



Kakšno je mnenje o Carlu Ancelottiju, gospodu, ki se lahko pohvali s štirimi naslovi evropskega prvaka. Dvakrat je bil prvi tudi kot igralec. Na drugo strani Edin Terzić. ki je leta 2013 kot nabijač rumeno-črnih podiral Bo0russio v vlogi navijača. Tudi to so zgodbe, ki jih piše življenje, nogomet ...

Oba poznam. Ancelotti je, kot ste rekli, gospod. Fantastičen igralec je bil in podobno tudi trener. Terzić ima drugačno zgodbo, a napovedujem ju blestečo trenersko kariero. V izločilnih bojih je kot po tekočem traku z izjemno taktiko premagoval tekmece. Borussia ima zares zanimivo ekipo in spoštovati j potreba ta njihov uspeh.

Vaš urnik je res neverjeten. Prejšnji teden ste bili v Dublinu na Ligi Evropa, še prej v Bilbau na ženskem finalu LP, včeraj v Atenah na Konferenčni ligi, v soboto Wembley in nato je (bo) pred durmi EP.

Res je naporno. Vedno je tako. Ne pritožujem se. Je pa res, da je zelo natrpano. Po finalu grem za en teden domov, nato pa na EP. Obeta se zanimivo prvenstvo. Ogledal si bom vse tri slovenske tekme, otvoritveni obračun in finale, vmes pa še kakšno tekmo. Verjamem, da je in bo razplet nepredvidljiv, saj je veliko idiličnih ekip.



Gospod Čeferin hvala za prijeten in izčrpen pogovor in veliko sreče pri organizaciji finala.