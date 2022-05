Čeferin: Ne Real ne kdo drug ne bo govoril Uefi, kaj mora storiti

Kylian Mbappe je v soboto naznanil podaljšanje pogodbe s PSG-jem, finančne podrobnosti pa pričajo o tem, da bo daleč najbolj plačan nogometaš na svetu. Španska La Liga je Francozovo pogodbo s PSG-jem, po kateri bo 23-letni francoski napadalec zaslužil približno milijon evrov na teden, označila za škandalozno. Mbappe je ob podpisu nove pogodbe, ki je veljavna za naslednja tri leta, po poročanju tujih medijev prejel še enkratni bonus znesek v višini 117 milijonov evrov.

Čeferin je v odmevnem pogovoru za BBC dejal, da ima Uefa vzpostavljen finančni fair play, ki da ima kar striktna pravila. "Kdor bo spoštoval naša pravila, je dobrodošel na naših tekmovanjih, kdor pa jih ne bo spoštoval, pač ne bo dobrodošel," je Čeferin dodal za BBC. "Poglejte, niti Real niti kdor koli drug ne bo govoril Uefi, kaj mora narediti. Z enega zornega kota so pri Realu ogorčeni, toda kolikor sam vem, je bila njihova ponudba zelo podobna PSG-jevi," je še opozoril predsednik Uefe.

Kot piše BBC, so bila Uefina pravila o finančnem fair playu vzpostavljena zato, da bi preprečila, da bi izdatki kluba v vsakem triletnem obdobju presegali znesek prihodkov za več kot 30 milijonov evrov. Čeferin je v intervjuju za omenjeni medij še dodal, da je že naveličan poslušati pritožbe na račun klubov, ki so posredno v lasti posameznih držav. "Velikokrat sem povedal in še enkrat bom to poudaril: Podajte mi en argument, zakaj klubi ne bi smeli biti v lasti držav," je dodal Čeferin.

"Če trdite, da klub pripada navijačem, pa ne pozabite, da imajo drugi angleški klubi lastnike iz ZDA, nekateri s Srednjega vzhoda, nekateri pa iz Anglije. Tako da gre za povsem enako situacijo in utrujen sem od poslušanja teh obtožb brez nekih realnih osnov," je še pristavil Grosupeljčan. "Želim vedeti, kdo je prekršil pravila in če prekršite pravila, potem boste kaznovani," je zaključi Čeferin.