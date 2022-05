Čeferin o zamiku: Ljudem smo želeli omogočiti, da lahko pridejo na tekmo

"Kot sem uspel izvedeti, je pred tekmo nekaj navijačev prišlo s ponarejenimi vstopnicami, poleg tega pa so nekateri na stadion želeli vstopiti brez vstopnic, prišlo je tudi do nasilnega vedenja, reakcije policije še ne poznam, ker smo to reševali med tekmo. S preložitvijo začetka tekme smo želeli omogočiti tistim ljudem, ki so imeli vstopnice, da se na tekmo lahko prebijejo," je našemu novinarju povedal Aleksander Čeferin.

Grosupeljčan je dodal, da je Real zasluženo osvojil Ligo prvakov in da Uefa z galaktično ekipo ohranja 'normalno komunikacijo'. Dodal je še, da je Real dokazal, da preobrati v osmini finala, četrtfinalu in polfinalu niso bili naključje. "Zasluženo, kot sem že večkrat rekel, možno je, da imaš srečo na eni tekmi, ne pa na vseh. Očitno zelo dobro funkcionirajo pod pritiskom." Več pa v spodnjem videopogovoru.