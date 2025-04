Čeferin odgovoril na vprašanje o zmagovalcu Lige prvakov

Glede na to, da vemo, kako vneto prvi mož evropskega nogometa spremlja vse, kar se dogaja na zelenicah širom Evrope, je jasno, da si je v tej sezoni novega formata Lige prvakov že ustvaril svoje mnenje o tem, kakšno je razmerje moči med tistimi, ki so se uspeli prebiti do četrtfinala.

A seveda tako kot vse nas tudi 57-letnika, ki bo na vrhu Uefe kmalu dosegel mejnik 10 let predsedovanja, zanima, ali lahko spodleti aktualnim branilcem naslova med elito, Realu iz Madrida, ki v torek odhaja na noge Topničarjem v Severni London (prenos na Kanalu A in VOYO).