Čeferin po velikem slavju redsov: Kloppu se je videlo, da mu je pošteno odleglo

V ekskluzivnem pogovoru za našo televizijo je prvi mož Uefe Alekdander Čeferinnajprej čestital nogometašem Liverpoola na zasluženi osvojitvi naslova evropskih klubskih prvakov, nato pa pohvalil delo slovenskega delivca pravice Damirja Skomine.



"Povedali so mi, da je bila enajstmetrovka upravičeno dosojena. Sicer pa tisti, ki me dobro poznate, veste, da ne komentiram sojenja," je bil kratek grosupeljski odvetnik na čelu evropske nogometne družine, ki je priznal, da so madridski organizatorji letošnjega finala Lige prvakov izpolnili vsa pričakovanja ion obenem izrazil prepričanje, da bo naslednje leto ob podobnem času v turški prestolnici Carigradu še boljše.