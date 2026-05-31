Predsednik PSG-ja globoko segel v žep in nagradil nogometaše za zmago v LP

Slavje PSG-ja po ubranitvi naslova v Ligi prvakov. FOTO: AP

Potem ko je francoski PSG lani v svoje klubske vitrine prvič pospravil pokal Lige prvakov, mu je to ponovno uspelo v letošnji sezoni, ko so po streljanju enajstmetrovk na Puskas Areni v Budimpešti premagali londonski Arsenal.

Klub je z zmago na svoj račun s strani Uefe dobil zajetno vsoto denarja v vrednosti 25 milijonov evrov, svoj delež pa bodo dobili tudi nogometaši francoskega kluba, katerih bančni račun bo po ponovno osvojeni Ligi prvakov težji za milijon evrov. Podobno vsoto so nogometaši dobili že za lansko zmago nad Interjem. Znesek jim bo nakazal predsednik kluba Naser Al Kelaifi.

Predsednik PSG-ja Naser Al Kelaifi bo vsakemu nogometašu nakazal milijon evrov. FOTO: Profimedia

V prejšnjih sezonah so nagrade za uspešnost kluba prejemali le tisti nogometaši, ki so imeli to zapisano v pogodbah. Sistem nagrajevanja je spremenil športni direktor kluba Luis Campos, ki je spodbujal kolektivni sistem nagrajevanja. Z uveljavljeno spremembo vsak igralec po končani sezoni prejme enak znesek nagrade ne glede na status v ekipi ali čas igranja.