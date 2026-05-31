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Liga prvakov

Predsednik PSG-ja globoko segel v žep in nagradil nogometaše za zmago v LP

Pariz, 31. 05. 2026 13.43 pred 25 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
R.S.
nasser al khelaifi

Nogometaši francoskega PSG-ja so se z zmago nad Arsenalom drugič v klubski zgodovini veselili zmagoslavja v elitni Ligi prvakov. Francoskemu prvaku je tako v klubske blagajne samo zaradi zmage v finalu s strani Uefe kapnilo 25 milijonov evrov. Zajeten znesek bodo na transakcijske račune dobili tudi vsi nogometaši francoskega velikana, saj bodo dobili nakazilo s strani predsednika PSG-ja Naserja Al Kelaifija v vrednosti enega milijona evrov.

Slavje PSG-ja po ubranitvi naslova v Ligi prvakov.
Slavje PSG-ja po ubranitvi naslova v Ligi prvakov.
FOTO: AP

Potem ko je francoski PSG lani v svoje klubske vitrine prvič pospravil pokal Lige prvakov, mu je to ponovno uspelo v letošnji sezoni, ko so po streljanju enajstmetrovk na Puskas Areni v Budimpešti premagali londonski Arsenal.

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Klub je z zmago na svoj račun s strani Uefe dobil zajetno vsoto denarja v vrednosti 25 milijonov evrov, svoj delež pa bodo dobili tudi nogometaši francoskega kluba, katerih bančni račun bo po ponovno osvojeni Ligi prvakov težji za milijon evrov. Podobno vsoto so nogometaši dobili že za lansko zmago nad Interjem. Znesek jim bo nakazal predsednik kluba Naser Al Kelaifi.

Predsednik PSG-ja Naser Al Kelaifi bo vsakemu nogometašu nakazal milijon evrov.
Predsednik PSG-ja Naser Al Kelaifi bo vsakemu nogometašu nakazal milijon evrov.
FOTO: Profimedia

V prejšnjih sezonah so nagrade za uspešnost kluba prejemali le tisti nogometaši, ki so imeli to zapisano v pogodbah. Sistem nagrajevanja je spremenil športni direktor kluba Luis Campos, ki je spodbujal kolektivni sistem nagrajevanja. Z uveljavljeno spremembo vsak igralec po končani sezoni prejme enak znesek nagrade ne glede na status v ekipi ali čas igranja.

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Zvezdniki 14-kratnih francoskih prvakov Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele in Vitinha so se po poročanju francoskih časnikov pred sezono sestali s Camposom in dogovorili, da bodo vsi nogometaši v primeru, da ponovno osvojijo Ligo prvakov, na svoje transakcijske račune prejeli znesek v vrednosti milijona evrov.

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KOMENTARJI2

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petb
31. 05. 2026 19.28
Odkar so Mbapeja preselili v Madrid je šlo ,samo še navzgor.
Odgovori
+4
4 0
borjac
01. 06. 2026 09.35
Odkar so Mbapeja preselili v Madrid je šlo , v Realu SAMO ŠE NAVZDOL.
Odgovori
+2
2 0
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