Čeferin potrdil: Od naslednje sezone VAR tudi v Ligi prvakov!

Z uvedbo VAR v klubsko okolje bodo odpravljeni še zadnji dvomi o pristranskosti evropskih delivcev pravice, ki so nemalokrat v zadnjih sezonah s svojimi nadvse dvomljivimi, občasno pa kar škandaloznimi odločitvami (favoriziranje madridskega Reala v Ligi prvakov) znali neposredno vplivati na končni izid najpomembnejših tekem v sezoni.



"Videotehnologijo bomo uvedli prihodnje leto avgusta na tekmah zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Do takrat bodo imeli sodniki dovolj časa za ustrezno seznanitev z novostmi in hkrati začetek uporabe teh," je po zasedanju izvršnega odbora Evropske nogometne zveze dejal njen predsednik Aleksander Čeferin.