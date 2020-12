Čeferin: Pripravljamo se, da bo finale LP takšen kot vsako leto

Za uspeh pa je bila potrebna tudi vrhunska organizacija. Vloženi so bili veliki napori . "Nismo veliko spali, delati je bilo potrebno dan in noč. Imeli smo pogovore z vladami. O zdravju smo se pogovarjali bolj kot o nogometu," nam je povedal Čeferin.

Prav zato so lahko pod okriljem Uefe odigrali več kot 1200 tekem brez kakšnega resnega incidenta. Večina teh se je odigrala pred praznimi tribunami. Kakšen pa bo pogoj, če bi želeli kot gledalci na tekmo Lige prvakov prihodnje leto? "Najprej bomo videli, kako hitro bo potekalo cepljenje, kako velika bo precepljenost,"odgovarja Čeferin. "Pripravljamo se, da bo finale takšen kot vsako leto," dodaja. To seveda pomeni tudi poln stadion. Izhajajo namreč iz predpostavke, da se bo situacija s covidom-19 do takrat že umirila.

Zaključnega turnirja osmerice, kot smo mu bili priča letos v Lizboni, ne bo. "Na vsak način bo format ostal enak do leta 2024. Do takrat so pravice prodane,"nam je še zaupal predsednik Uefe. Vse do takrat bodo lahko gledalci v Sloveniji Ligo prvakov spremljali tudi na Kanalu A in na VOYO.