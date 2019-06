Čeferin tudi pri Ligi prvakov proti vpletanju politike v šport

Pri tem je Macron napadel predlagane načrte za spremembe lige prvakov, ki bi največjim zagotovila igranje v njej, drugim pa bi ostale drobtinice. "Nevljudno je priti na odprtje ženskega SP in govoriti o povsem drugih zadevah," je dejal Čeferin in dodal: "Toda to ni naša težava in seveda ne bo nobeno politično vmešavanje vplivalo na to."

Spremembe v ligi prvakov, ki bi po besedah kritikov vodilno evropsko klubsko tekmovanje spremenilo v skoraj zaprto celinsko superligo za elito, so načrtovane za leto 2024 in so naletele na veliko kritik. "Zagovarjati moramo naš model, naše klube. Mislim, da ni dobra ideja žrtvovati naš sistem za dobrobit peščice,"je dejal Macron.

Že pred tem se je predsednik francoske nogometne zveze Noel Le Graet distanciral od Macronovih opazk. "Mislim, da Uefa in Fifa dobro sodelujeta, prav tako tudi naša zveza z Uefo in intervencije od zunaj, kakršne koli že so, so nepotrebne," je dejal Le Graet.