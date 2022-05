Čeferin: Uefa je večja od mene in Real je večji od Florentina Péreza

Ne glede na to, kdo bo zmagovalec, je jasno, da bo medalje podeljeval skupaj s Florentinom Pérezom, s katerim sta se v spor zapletla po ideji o nastanku Superlige. "Meni se to ne zdi nič posebnega. To jemljem kot profesionalec. Že prej sva vedela, da bova sedela zelo blizu. To jemljem kot del posla. Zavedam se, da je Uefa večja od mene in da je Real večji od Péreza," nam je zaupal Čeferin.

Kot prvega moža Uefe ga v teh dneh čaka tisoč in ena obveznost. "Včeraj (v četrtek, op. a.) pozno popoldan smo šele prišli iz Tirane. Veliko je ljudi, ki hočejo sestanke, tako da se skušam malo umakniti. Težko je našteti vse, kar me čaka. Vsaka občutljiva stvar, povezana s tekmo, na koncu pride do mene. Mene vprašajo, kaj narediti z varnostjo, organizatorji ..." je o tem, kaj ga še čaka, povedal Grosupeljčan.