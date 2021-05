Čeferin ne popušča: dveletni suspenz za neomajne superligaše?

Po poročanju ameriškega ESPNnaj bi Evropska nogometna zveza (Uefa) že sprejela odločitev, da bodo klube, ki vztrajajo pri samovoljnem preoblikovanju mednarodnega evropskega tekmovanja, kaznovali z dveletno prepovedjo nastopanja na vseh tekmovanjih pod okriljem Uefe. V zadnjih desetih dneh naj bi prišlo do številnih pogovorov med Uefo, ki jo vodi grosupeljski pravnik Aleksander Čeferin, in 12 ustanovnimi člani tako imenovane Superlige v iskanju kompromisa oziroma blažjih sankcij.

Dogovor naj bi sklenili z naslednjimi klubi: Arsenalom, Atletico Madridom, Chelseajem, Liverpoolom, Manchester Cityjem, Manchester Unitedom in Tottenhamom. Med klubi, ki vztrajajo pri projektu in jim grozi kazen, omenjajo Real Madrid, Barcelono, Juventus, AC Milan in Inter. Slednji, novopečeni italijanski državni prvak, naj bi bil blizu temu, da bi pristal na pogoje Uefe, a naj bi dogovor nato razpadel.

Ostali štirje so po poročanju madridskega dnevnika AS še naprej neomajni, po mnenju Uefe pa kršijo 51. člen statuta krovne evropske nogometne organizacije, ki govori o tem, da se klubi, ki prihajajo iz držav pod okriljem Uefe, brez dovoljenja slednje ne smejo povezovati. Superligaši medtem trdijo, da jih ščiti madridsko trgovinsko sodišče, pri katerem so ob oznanitvi ustanovitve novega tekmovanja pravno zaščitili pred morebitnimi povračilnimi ukrepi Uefe in Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Trdijo tudi, da bodo morali vsi tisti, ki bodo projektu obrnili hrbet, plačati kazen zaradi kršenja pogodbenih obveznosti.

Infantinov nasvet Čeferinu

Z nekaj zanimivimi izjavami je v dnevniku L'Equipesicer postregel predsednik Fife Gianni Infantino, ki je mnenja, da mora Uefa s Čeferinom na čelu prenehati z grožnjami, oziroma se vprašati, kakšne posledice bi morebitni ukrepi proti superligašem imeli tudi v širšem pogledu.

"Nekatere poteze morajo imeti posledice, vsi pa morajo prevzeti svojo odgovornost, a vedno je treba biti previden, ko govoriš o sankcijah. O kakšnih sankcijah pa govorimo?" se je vprašal Infantino, ki želi po poročanju egiptovskih medijev s Fifo v bodoče ustvariti celo svetovno klubsko ligo. "Hitro se začne govoriti o potrebi po kaznovanju, to je tudi priljubljeno in populistično, a treba je tudi razmišljati o posledicah, ki bi jih imele morebitne sankcije, saj kaznovanje kluba pomeni tudi kazen za igralce, trenerje, navijače, ki s tem nimajo nič," je v intervjuju prek elektronske pošte L'Equipu zaupal Infantino.

Odločno se je sicer postavil proti Superligi: "Ustanovitev zaprte, separatistične lige, ni le nesprejemljiva, temveč tudi nepredstavljiva."