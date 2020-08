Čeferin zadovoljen z delom portugalske zveze ob zaključnem turnirju LP

Aleksander Čeferin, ki sta ga ob obisku lizbonskega mesta nogometa (Cidade do Futebol), novih prostorov portugalske zveze, spremljala portugalski premier Antonio Costa in predsednik FPF Fernando Gomes, je izrazil navdušenje nad ekipnim delom in solidarnostjo, ki so jo pokazali v tako kratkem času za izvedbo zaključnega turnirja.

"Po celotni Evropi vlada zelo težka situacija. Za zdaj gre vse odlično, zahvaljujoč odličnemu delu portugalske nogometne zveze in portugalske vlade,"je dejal Slovenec na čelu evropskega nogometa.