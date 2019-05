Čeferin: To bo spektakel vseh spektaklov. Pridejo zvezdniki, tudi Dončić

Slovenec Aleksander Čeferin je ta hip med najbolj iskanimi zemljani. To je bilo moč videti že v lobiju hotela, kjer je nastanjena njegova Uefa, in kjer se na vsakih nekaj minut izmenjujejo srečneži, ki bi se z njim radi srečali ali celo spregovorili vsaj besedo dve ter se tako pohvalili pred svojimi gledalci in bralci, da so bili skupaj z enim od najbolj vplivnih ljudi na svetu. Brez kančka dvoma je Čeferin najbolj vplivni Slovenec na zemeljski obli. In, zanimivo, 50-letni Grosupeljčan si, če se le da, za vsakega vzame vsaj kakšno sekundo. "

Gospod predsednik, pozdravljeni. Na finalu Lige prvakov ste v vlogi šefa Uefe tretjič zapored. Je tokrat kaj drugače?

Vsakič je kaj novega, nikoli ni nič "rutinskega" veliko pa je odvisno od tega, kje je finale Lige prvakov. Glede logistike in vsega, kar gre zraven se z leti kaj dosti ne spreminja. Ponavljam, veliko je odvisno od tega, kje je prizorišče tekme. Gre za največji enkratni dogodek na svetu, tu mislim, da ni nobenega dvoma



Koliko ljudi je po vaši oceni vpletenih v organizacijo prireditve v Madridu?

Težko točno ocenim, a gotovo je, da več kot tisoč. Priprave na prireditev pa tečejo že leto in pol. Težko rečem, koliko stroškov je za to namenjenih. Gotovo je številka vrtoglava.

Znane osebnosti, bodisi iz šov biznisa ali športa, so vselej prisotne na takšnih prereditvah, kot je finale Lige prvakov.

Nekaj imen mi je že prišlo na uho. Kot vem bo prišel tudi NBA zvezdnik Le Bron James, gotovo tudi Mick Jagger in seveda mnogi drugi. Povabil sem Luka Dončića, ki bo na tekmi, žal pa zaradi osebnih razlogov ne bo Gorana Dragića. Kdor vsaj malo v evropskem in svetovnem nogometu nekaj pomeni in ni zadržan, bo tu.

Rast Uefinih prihodkov ... Plan bo, kot kaže znova presežen.

Uefin prihodek na letni ravni bo 5,7 milijarde evrov. Najvišji doslej, Rekorden..



Vsi želijo biti zraven. Povpraševanje je znova močno preseglo ponudbo, kar se vstopnic tiče in namestitve. Prenos gre skoraj vse države sveta. To pove vse. Priljubljenost Lige prvakov se zdi, da nikoli ni bila višja. Je res, le še nebo limit?

Že pred časom smo, recimo, rezervirali 15.000 sob v Madridu. Na vse seveda ne moremo vplivati, mesto malce diktira ceno. Je pa nekaj res, večje kot je povpraševanje, manj je možnosti, da se cene spreminjajo v nebo, oziroma so nerealno visoke. Edina možnost nekakšnega vpliva na cene je, da se za prizorišče izberejo večja mesta.