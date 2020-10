Aleksander Čeferin o izzivih pred novo sezono Lige prvakov

"Že v skupinskem delu Lige prvakov nas čaka veliko spektakularnih obračunov," je pred začetkom najelitnejšega klubskega tekmovanja prepričan prvi mož Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, v ekskluzivnem pogovoru za našo televizijo. Nova sezona po dolgem času prinaša tudi obračun dveh superzvezdnikov Lionela Messija in Cristiana Ronalda oziroma Barcelone in Juventusa.

Ko beseda nanese na favorite nove sezone, med kandidati za naslov izstopa münchenski Bayern, Čeferin pa pravi: "Tukaj imamo jasne "usual suspects", PSG, City, oba španska Real in Barcelono, Juventus, zelo težko je reči. Imam občutek, da bo Barcelona letos mnogo boljša, kot so mnogi mislili. Igrajo dobro, ampak ko je "play-off" je vse mogoče. Tekmovanje Lige prvakov je nepredvidljivo, to je zelo dobro." Za nameček bo v napetih bojih skupinskega dela LP sodelovalo tudi kar šest slovenskih nogometašev.

Vodstvo Uefe se trudi, da bi tribune stadionov znova napolnili gledalci, a trenutna situacija tem željam ni naklonjena."Odvisno je od tega, kdaj bo prišlo cepivo. Poizkušali bomo z manjšim številom navijačev, prepričan sem, da se bodo te številke večale. Upam in pričakujem, da bo cepivo kmalu, do takrat pa ne verjamem, da bodo stadioni lahko polni," pravi predsednik Uefe. A ena majhnih zmag oziroma zadoščenje po dobro opravljenem delu je tudi superpokalna tekma Uefe med Bayernom in Sevillo, ki si jo je na stadionu Ferenca Puškaša v Budimpešti ogledalo 16.000 navijačev.