Celjani do odličnega izida, Celtic in Bodo/Glimt na pragu Lige prvakov

Liga prvakov, play-off, sreda, prve tekme:
Celtic - Lask Linz 3:0 (2:0)
Slovan Bratislava - Celje 1:1 (1:1)
Hapoel Beer Sheva - Sabah 2:1 (1:1)
Nijmegen - Bodo/Glimt 1:3 (0:2)
Za nami so tudi sredine prve tekme play-offa za Ligo prvakov. Največ pozornosti je bilo usmerjene v Bratislavo, kjer je Slovan remiziral s Celjem. Celtic je nadigral LASK, Hapoel Beer Sheva je slavil proti ekipi Sabah Baku, lansko presenečenje Lige prvakov Bodo/Glimt pa je zmagal pri Nijmegenu.
Celtic - Lask Linz 3:0 (2:0)
Slovan Bratislava - Celje 1:1 (1:1)
Hapoel Beer Sheva - Sabah 2:1 (1:1)
Nijmegen - Bodo/Glimt 1:3 (0:2)
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