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Liga prvakov

Celjani v kvalifikacijah z Moldavci ali Albanci

Nyon, 17. 06. 2026 12.26 pred 8 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Shamrock Rovers - Celje

Evropska nogometna zveza Uefe je v Nyonu izžrebala pare 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenski prvak Celje se bo v tem meril z zmagovalcem dvoboja 1. kroga med moldavskim Petrocubom in albansko Egnatio. Prve tekme bodo 21. in 22. julija, povratne pa 28. in 29. julija. Zmagovalci se bodo prebili v 3. kvalifikacijski krog, poraženci pa v 3. krog kvalifikacij Lige Evropa.

Slovenski prvak bo sicer priprave na novo sezono, v kateri bo tretjič zapovrstjo v evropskih tekmovanjih, začel 23. junija, nato pa odigral štiri pripravljalne tekme s Škendijo, splitskim Hajdukom, Čukaričkim in MTK Budimpešto. Tekmece je dobilo še nekaj slovenskih nogometašev. Crvena zvezda Timija Maxa Elšnika bo igrala proti zmagovalcu obračuna Tre Fiori - Larne, Borac Banja Luka s Sandijem Ogrincem bo v primeru napredovanja iz 1. kroga proti Levskemu Sofije Gašperja Trdina igral proti boljšemu iz para Vitebsk - Universitatea Craiova, Omonia Jureta Balkovca pa bo igrala proti boljšemu iz dvoboja Kairat Almaty - Sutjeska-Nikšić.

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Dinamo Zagreb Mihe Zajca bo igral proti Thunu, Slovan Bratislava Andraža Šporarja in Kenana Bajrića proti boljšemu iz para Flora Tallinn - Iberia 1999 Tbilisi, Gornik Zabrze Erika Janže proti Fenerbahčeju, Sturm Gradec Jona Gorenca Stankovića pa proti Hearts.

Prve tekme bodo 21. in 22. julija, povratne pa 28. in 29. julija. Zmagovalci se bodo prebili v 3. kvalifikacijski krog, poraženci pa v 3. krog kvalifikacij evropske lige.

Timi Max Elšnik
Timi Max Elšnik
FOTO: Profimedia

Pari 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov:
Petrocub/Egnatia - Celje

Mjällby - Lincoln Red Imps/Inter d'Escaldes

Tre Fiori/Larne - Crvena zvezda

Sabah/The New Saints - Vardar/Kups Kuopio

KI Klaskvik/Atert/Bissen - Kauno Žalgiris/Drita

Aarhus - Lech Poznanj

Ararat Armenia/Riga - Floriana/Shamrock Rovers

Borac/Levski Sofija - Vitebsk/Universitatea Craiova

Omonia - Kairat Almaty/Sutjeska-Nikšić

Thun - Dinamo Zagreb

Vikingur Reykjavik/Györ - Hapoel Beer Sheva

Flora Tallinn/Iberia 1999 Tbilisi - Slovan Bratislava

Fenerbahče - Gornik Zabrze

Strum Gradec - Hearts

Pari slovenskih klubov v 2. krogu kvalifikacij Konferenčne lige:

Bravo - Europa/Škendija

NSI Runavik/Hamrun Spartan - Koper

Šerif/Aluminij - Dinamo City/Astana

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