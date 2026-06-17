Celjani v kvalifikacijah z Moldavci ali Albanci

Slovenski prvak bo sicer priprave na novo sezono, v kateri bo tretjič zapovrstjo v evropskih tekmovanjih, začel 23. junija, nato pa odigral štiri pripravljalne tekme s Škendijo, splitskim Hajdukom, Čukaričkim in MTK Budimpešto. Tekmece je dobilo še nekaj slovenskih nogometašev. Crvena zvezda Timija Maxa Elšnika bo igrala proti zmagovalcu obračuna Tre Fiori - Larne, Borac Banja Luka s Sandijem Ogrincem bo v primeru napredovanja iz 1. kroga proti Levskemu Sofije Gašperja Trdina igral proti boljšemu iz para Vitebsk - Universitatea Craiova, Omonia Jureta Balkovca pa bo igrala proti boljšemu iz dvoboja Kairat Almaty - Sutjeska-Nikšić.
Dinamo Zagreb Mihe Zajca bo igral proti Thunu, Slovan Bratislava Andraža Šporarja in Kenana Bajrića proti boljšemu iz para Flora Tallinn - Iberia 1999 Tbilisi, Gornik Zabrze Erika Janže proti Fenerbahčeju, Sturm Gradec Jona Gorenca Stankovića pa proti Hearts.
Prve tekme bodo 21. in 22. julija, povratne pa 28. in 29. julija. Zmagovalci se bodo prebili v 3. kvalifikacijski krog, poraženci pa v 3. krog kvalifikacij evropske lige.
Pari 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov:
Petrocub/Egnatia - Celje
Mjällby - Lincoln Red Imps/Inter d'Escaldes
Tre Fiori/Larne - Crvena zvezda
Sabah/The New Saints - Vardar/Kups Kuopio
KI Klaskvik/Atert/Bissen - Kauno Žalgiris/Drita
Aarhus - Lech Poznanj
Ararat Armenia/Riga - Floriana/Shamrock Rovers
Borac/Levski Sofija - Vitebsk/Universitatea Craiova
Omonia - Kairat Almaty/Sutjeska-Nikšić
Thun - Dinamo Zagreb
Vikingur Reykjavik/Györ - Hapoel Beer Sheva
Flora Tallinn/Iberia 1999 Tbilisi - Slovan Bratislava
Fenerbahče - Gornik Zabrze
Strum Gradec - Hearts
Pari slovenskih klubov v 2. krogu kvalifikacij Konferenčne lige:
Bravo - Europa/Škendija
NSI Runavik/Hamrun Spartan - Koper
Šerif/Aluminij - Dinamo City/Astana
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