Kosić pred kvalifikacijami Lige prvakov opozarja na previdnost

"Zavedamo se, da imamo pred seboj izziv. S fanti se pogovarjamo o tem, da v sredo ne igramo več zase in za Celje, ampak za Slovenijo. Fantje so bili do zdaj zbrani. Zavedamo se, da nimamo nekih izkušenj na tem nivoju, a so bila naša zadnja tri leta usmerjena v to, da smo mednarodno konkurenčni. Veselimo se srede in poizkusili bomo pokazati najboljši obraz. Vse, kar bo manj od tega, da bomo 100 odsotno angažirani, je v Evropi lahko hitro kaznovano. Vem, da fantje to vedo in da bomo v sredo dostojno zastopali Slovenijo," je povedal celjski trener Dušan Kosić .

Nogometaši Celja bi že morali začeti tekmovanje v domačem prvenstvu, kjer branijo naslov prvaka, a bodo zaradi novega koronavirusa to nalogo začeli izpolnjevati šele konec prihodnjega tedna. Takrat bodo že vedeli, ali so v 2. krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, saj jih v sredo čaka uvodni evropski obračun z irskim prvakom Dundalkom.

Celjani, ki so ob svoji stoletnici prvič postali državni prvaki, ob tem pa imajo tudi en pokalni naslov, ki je star že več kot 15 let, so nazadnje v Evropi igrali v sezoni 2015/16, ko so izpadli v 1. krogu kvalifikacij evropske lige proti Slasku iz Vroclava. Če Celjanom slučajno spodleti v 1. krogu, bodo tekmovanje nadaljevali v 2. krogu kvalifikacij za evropsko ligo.

Dundalk ima na Irskem 14 državnih naslovov, v prejšnji sezoni je ob ligi dobil še ligaški pokal in superpokal. V zadnjih šestih letih je bil petkrat irski prvak. V svojih vitrinah ima 11 pokalnih naslovov in sedem ligaških pokalov, dvakrat je osvojil tudi superpokal. V svoji zgodovini ima 10 nastopov v Evropi, pet v kvalifikacijah za ligo prvakov in štiri v kvalifikacijah za evropsko ligo. V sezoni 2016/2017 je nastopal v skupinskem delu evropske lige.

Njegov član je tudi nekdanji nogometaš Olimpije Nathan Oduwa. "Standard v Sloveniji je precej visok. Je majhna država, ampak bili bi presenečeni nad kakovostjo lige in na kakšni tehnični ravni je večina ekip. Celje rado igra na 'pravi način' in je kar napadalna ekipa. Nikakor ga ne gre podcenjevati,"je Slovenijo in Celje na spletni strani irskega kluba predstavil Oduwa. Če bodo izbranci Dušana Kosića uvodoma uspešni, jih v 2. krogu 25. ali 26. avgusta doma čaka zmagovalec dvoboja med norveškim Moldejem in finskim Kups Kuopiom.