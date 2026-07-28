'Vemo, kako pomembna tekma nas čaka. Za klub, za mesto, za državo, za vse nas'

Vitor Campelos FOTO: NK Celje

Le še nekaj ur loči aktualne aslovenske prvake od ene najpomembnejših tekem tekoče sezone. Povratni obračun z albansko Egnatio, prvi se je pred tednom dni končal s 3:3, predstavlja priložnost, da si celjski nogometaši tretjič zaporedoma zagotovijo evropsko jesen, hkrati pa nadaljujejo svoje sanje in pot do Lige prvakov. "Smo samozavestni, takšni moramo biti, čeprav v nogometu ni lahkih tekem. Doseči tri zadetke v Evropi v gosteh ni mala stvar, a hkrati moramo iz prve tekme popraviti stvari, ki so vodile do treh prejetih zadetkov. Za takšne tekme moraš imeti karakter," je zbrane novinarje pozdravil celjski strateg Vitor Campelos.

"Prepričan sem, da bomo na terenu pravi in se uvrstili v naslednji krog tekmovanja, saj se vsi zavedamo, kaj lahko ta tekma prinese. Želimo nadaljevati s svojo potjo v kvalifikacijah za Ligo prvakov. V tednu od prve tekme smo se posvečali marsikateri stvari, ki je lahko in tudi mora biti boljša, od dolgih podaj Egnatie do prekinitev, ki so njihove glavno orožje. Zdaj še boljše poznamo nasprotnika in smo nanj pripravljeni v vseh segmentih igre," je še dodal Portugalec na celjski klopi.

Spomin s prve tekme v Albaniji: Celjani so v drugem polčasu dvakrat povedli. FOTO: NK Celje

Celjani so pred dobrim tednom začeli še svojo četrto evropsko sezono. Albanska Egnatia sicer ni tekmec iz evropskega vrha, že v lanski sezoni pa so Albanci dokazali svojo kakovost in v konferenčni ligi v tretjem krogu dodobra namučili tudi ljubljansko Olimpijo, ki je bila uspešna šele po podaljšku na domači tekmi. Letos so v uvodnem krogu izločili moldavski Petrocub.

Mario Kvesić FOTO: NK Celje

"Vsi vemo, kako pomembna tekma nas čaka. Pomembna za klub, za mesto, za državo, za vse nas nogometaše. Veliko nam je pomenilo, da smo imeli za pripravo na tekmo na voljo teden dni časa, tudi v smislu regeneracije. Pričakujem nekoliko manj nervozno tekmo, kot je bila prva v Albaniji, tudi zaradi naših izkušenj iz tekem na izpadanje iz prejšnjih sezon, predvsem pa pričakujem naše napredovanje. Vse je v naših rokah, mi smo glavni akterji. Če bomo mi pravi, bo tudi tekma manj nervozna, ne glede na to, da se vsi zavedamo, da je vložek zares velik," se zaveda pomembnosti obračuna nekdanji nogometaš ljubljanske Olimpije.

"Uspešno poletje lahko da ton celotnemu preostanku sezone. Ne bi govoril o pritisku. Imamo zgolj velik privilegij igrati v Evropi in se meriti ter dokazovati na največjem odru. Zaslužili smo si svoje mesto z odrekanjem skozi celotno lansko sezono. Uživati moremo v tekmi, z dolžno mero odgovornosti in tako bo prišlo iz nas le najboljše," je dodal 34-letni Hrvat. Glavni sodnik obračuna na Stadionu Z'dežele bo Joey Kooij, 34-letni nizozemski sodnik, ki je v lanski sezoni sodil eno tekmo ligaškega dela UEFA Conference League, med drugim pa tudi polfinale UEFA Youth League med Club Brugge in Benfico.

NK Celje - NK Egnatia FOTO: 24ur.com