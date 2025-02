Celtic bo v peklenskem vzdušju poskušal presenetiti Bayern

"Vincent je napravil res dobro delo, dobro je združil nekaj izjemnih mladih igralcev z nekaterimi izkušenimi nogometaši. Premorejo precej talenta," se je dela Belgijca, ki je dolga leta igral za Manchester City, proti kateremu je Rodgersov Liverpool v sezoni 2013/14 zapravil premierligaški naslov, dotaknil Severni Irec.

Rodgers se zaveda, da so Bavarci v tem dvoboju veliki favoriti: "Bayern je edin izmed velikanov evropskega nogometa. So prava nogometna kraljevina glede na to, kaj vse so osvojili. Da smo v položaju, ko jih lahko izzovemo, je za nas velik mejnik."

Maeda bo na voljo

Trenerja Celtica je razveselila novica, da bo lahko računal na Daizena Maedo, ki je v tej sezoni v vseh tekmovanjih dosegel že 21 golov, od tega tri ob zadnji tekmi škotskih prvakov, ki so v pokalnem tekmovanju s 5:0 odpravili Raith Rovers.