Četrtfinalna poslastica: Barca proti Bayernu oz. Messi proti Lewandowskemu

Bayern je pod vodstvom trenerja Hansija Flicka zaigral kot prerojen, izjemno pa se v aktualni sezoni v napadu znajde poljski napadalec Robert Lewandowski . Ta bo na tekmi s katalonskim gigantom skušal pokazati, zakaj je trenutno z naskokom prvi strelec Lige prvakov v tej sezoni (13 zadetkov). Na drugi strani Lionel Messi v tej sezoni ni tako zelo vroč, kot smo bili od Argentinca vajeni v preteklih, saj je na sedmih tekmah zbral 'le' tri gole. Toda kar lahko veseli navijače Barcelone, je to, da je Messi zabil na zadnji treh tekmah, na katerih je nastopil (Napoli, Alaves in Osasuna). Prav tako so Katalonci lahko zelo zadovoljni s prikazanim na tekmi z Napolijem, kjer so pokazali bistveno boljši obraz, kot smo ga bili od njih vajeni v La Ligi.

Messi in Lewandowski sodita med zelo izkušene nogometaše, ki so pogostokrat na pomembnih tekmah jeziček na tehtnici. Tudi njuna karierna statistika v Ligi prvakov je dokaj podobna: Messi v povprečju dosega 0,81 gola na tekmo, Lewandowski pa 0,76. A loči ju ena pomembna razlika: Argentinec je kar štirikrat osvojil lovoriko Lige prvakov, Lewandowski pa na prvo še čaka. "Lewandowskega in Messija ne morete primerjati. Lewandowski je elitni napadalec. Zagotavlja in pripravlja zadetke. Messi je daleč najboljši igralec na svetu zadnjih nekaj let. Je izvenserijski nogometaš. Ne vem, če se bo v prihodnosti še kdaj pojavil takšen nogometaš," je o primerjavah Argentinca in Poljaka povedal trener Bayerna Flick.

Leo vs Lew: srečala sta se le dvakrat

Čeprav sta oba nogometna velikana vseskozi v samem vrhu evropskega nogometa, pa sta se do sedaj na igrišču srečala le dvakrat, in sicer v sezoni 2014/15, ko je Barcelona v polfinalu Lige prvakov izločila Bavarce. Messi je na prvi tekmi na Camp Nouu, ki so jo Katalonci dobili s 3:0, zabil dvakrat, Lewandowski pa je na povratnem obračunu ob zmagi Bayerna s 3:2 prispeval en zadetek.

Podobnega mnenja kot Flick je tudi nogometaš Barcelone Arturo Vidal, ki dobro pozna oba nogometaša, saj je dobršen del kariere preživel tudi pri Bayernu."Lewandowski je izjemen, zelo nevaren in neutruden strelec. Z njim sem bil tri leta, vem, kako se pripravlja. Težko ga bo ustaviti, toda primerjati z Messijem ga je nemogoče, saj je Leo z drugega planeta, čeprav je Lewandowski najboljši napadalec poleg Luisa Suareza," je malce diplomatsko obrazložil čilski nogometaš.