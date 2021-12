Zenit v ledenem Sankt Peterburgu odnesel prvo mesto Chelseaju, na vrhu Juve

Prve so svoje delo v skupinskem delu Lige prvakov v sredo dokončale ekipe Juventusa, Chelseaja, Zenita in Malmöja. Juventus je prišel do minimalne zmage nad švedsko zasedbo, Chelsea pa se je nepričakovano opekel v Sankt Peterburgu, kjer je le remiziral z domačim Zenitom (3:3). To pa je pomenilo, da so Londončani prvo mesto predali zasedbi Juventusa, ki so jo v preteklem krogu povsem 'razmontirali' (4:0).

V skupini H sta bila potnika v osmino finala Lige prvakov znana že pred zadnjim krogom, ni pa bilo še povsem jasno, kdo bo zaključil na prvem, kdo pa na drugem mestu. Če se je zdelo, da je vse bolj ali manj že odločeno, pa je bilo tokrat še kako dramatično. In še zdaleč od odločenega. Predvsem zaradi tekme v ledenem Sankt Peterburgu, kjer je Chelsea ob polčasu že zaostajal z 1:2, nato prišel do preobrata s 3:2, a je usodo Londončanov globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa zapečatil Magomed Ozdoev. Delitev točk (3:3) je pomenila, da se je prvega mesta na koncu veselil Juventus, Chelsea pa je pristal na drugem. Zenit je potnik v Ligo Evropo. Juventus je na tekmi s švedskim Malmöjem, ki je v skupini H zbral vsega eno točko, upravičil vlogo favorita. Massimiliano Allegri je po zadnjem javnem prepiru na klopi pustil Alvara Morato, namesto katerega je tekmo začel napadalec Moise Kean. Ta se je trenerju Stare dame nemudoma oddolžil za zaupanje, in sicer z zadetkom v 18. minuti obračuna v Torinu. Izid se do konca tekme ni več spremenil in Stara dama je še četrtič v tej sezoni skupinskega dela Lige prvakov tekmo končala brez prejetega zadetka. Minimalna zmaga nad švedsko zasedbo je bila na koncu celo dovolj za prvo mesto v skupini H, potem ko si je spodrsljaj v Rusiji privoščila zasedba Chelseaja. icon-expand Edini zadetek na tekmi v Torinu je zabil Moise Kean. FOTO: AP Na drugi tekmi je Chelsea že v drugi minuti obračuna po akciji iz kota povedel prek Tima Wernerja, ki je v zadetek pretvoril podajo danskega branilca Andreasa Christensena. A veselje gostov iz Londona v zelo mrzlem Sankt Peterburgu (bilo je tudi manj kot –10 stopinj Celzija) ni trajalo dolgo. Še pred koncem prvega polčasa je domača zasedba prišla do popolnega preobrata. Najprej je zadel Claudinho v 38. minuti, nato pa še Sardar Azmoun, ki je izkoristil podajo nekdanjega Barcininega nogometaša Malcoma in povedel Zenit v vodstvo v izteku prvega polčasa. V drugem polčasu je Chelsea znova zaigral bolje, bolj podjetno, kar je v zadetek v 62. minuti pretvoril robustni napadalec londonske zasedbe Romelu Lukaku, tokrat se je med podajalce vpisal strelec prvega gola Werner. In prav Werner se je z golom za vodstvo modrih s 3:2 v 85. minuti zdel odrešitelj Chelseaja v ledenem Sankt Peterburgu, toda žilava ruska zasedba, ki je igrala za čast, je imela svojo računico. Ruski nogometaš Magomed Ozdoev je London zavil v črno v četrti minuti sodnikovega dodatka drugega polčasa ter poskrbel za končnih 3:3 in delitev točk v Rusiji. To pa je pomenilo, da je četa Thomasa Tuchla z dvema izgubljenima točkama zapravila prvo mesto v skupini H. icon-expand Timo Werner je dosegel dva gola in prispeval še podajo, a vse skupaj je bilo premalo za prvo mesto v skupini H. FOTO: AP Izidi, sredine tekme:

skupina H:

Zenit - Chelsea 3:3 (2:1)

Claudinho 38., Azmoun 41., Ozdoev 90+4.; Werner 2., 85., Lukaku 62. Juventus - Malmö 1:0 (1:0)

Kean 18.