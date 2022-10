Chelsea po zadetkih Fofane, Aubameyanga in Jamesa brez težav odpravil Milan

Sredin večer Lige prvakov je zaznamoval obračun Chelseaja in AC Milana, ki je bil prvi teh dveh klubov po 23 letih. Londončani so po zadetkih Wesleya Fofane v prvem ter Pierra-Emericka Abuameyanga in Reeca Jamesa v drugem polčasu gladko zmagali s 3:0. Novi strateg Londončanov Graham Potter je tako proti aktualnim italijanskim prvakom dosegel svojo prvo domačo zmago na klopi Chelseaja, ki je v boju za napredovanje v izločilne boje, še kako pomembna.

Začetni postavi:

Chelseajev Graham Potter se je odločil za formacijo 3-4-3: Kepa Arrizabalaga v vratih, Wesley Fofana, Thiago Silva in Kalidou Koulibaly kot osrednji branilci, Reece James in Ben Chilwell na položaju krilnih branilcev, Ruben Loftus-Cheek in Mateo Kovačić v vlogi defenzivnih vezistov, Mason Mount in Raheem Sterling na krilih ter Pierre-Emerick Aubameyang v napadu.

Stefano Pioli pa je svojo Milan postrojil v formacijo 4-2-3-1: Ciprian Tatarusanu med vratnicama, Segino Dest, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori in Fode Ballo-Toure v obrambi, Ismel Bennancer in Sandro Tonali na položaju defentivnih vezistov, Rade Krunić, Charles De Ketelaere in Rafael Leao kot vezni členi med sredino in napadom, Olivier Giroud pa sam v konici napada.

Iz sredine igrišča so krenili domači nogometaši, ki po le eni osvojeni točki na prvih dveh tekmah, nujno potrebujejo zmago. A pobuda v uvodnih nekaj minutah je nato pripadla Milančanom. Vseeno pa so do prve priložnosti prišli Londončani, za katere je v peti minuti iz velike razdalje sprožil Mason Mount. Milanov vratar Ciprian Tatarusanu se je moral pošteno stegniti, da je žogo odbil v prvi kot na tekmi, ki so ga Bluesi nato slabo izvedli. Na drugi strani je bilo prvič nevarno po podaji Charlesa de Ketelaereja, ki je želel zaposliti Rafaela Leaa, a žoga ni prišla do portugalskega reprezentanta.

icon-expand Mateo Kovačić in Charles De Ketelaere FOTO: AP

Po 15 minutah igre pa so pobudo le začeli prevzemati Chelseajevi nogometaši. Po slabi podaji Sandra Tonalija proti Tatarusanuju so domačini prišli do še drugega kota na tekmi, po katerem je do strela kar z ramo prišel Wesley Fofana, žoga pa je zletela visoko prek vrat. Chelsea je močno pritisnil in v 22. minuti prišel do prostega strela z desne strani. Podal je Raheem Sterling, z glavo je sprožil Thiago Silva, a je bil znova na pravem mestu Tatarusanu. Nato pa sta sledila dva kota za Chelsea z leve strani, ki ju je izvedel Ben Chilwell. Po drugem se je znova z obrambo izkazal Tatarusanu, nato pa je bil po manjšem fliperju na pravem mestu Fofana, ki je žogo z desnico pospravil v mrežo za vodstvo in svoj prvi zadetek v Chelseajevem dresu.

Londončani se po vodstvu niso ustavili in še naprej pritiskali. V 29. minuti je do nove priložnosti prišel Mount, čigar strel pa je blokiral Pierre Kalulu. Tri minute kasneje pa je Mount z izjemnim lobom uspel ugnati vratarja Milana, a je bilo veselje kratko, saj je stranski sodnik z dvignjeno zastavico označil prepovedan položaj. Potem pa je strelca uvodnega zadetka Fofanaja doletela nesreča, saj je ob dvoboju z Leaom staknil poškodbo kolena, zaradi katere ga je moral zamenjati Trevoh Chalobah.

icon-expand Rafael Leao in Trevoh Chalobah FOTO: AP

Zadnjih pet minut prvega polčasa je nato pripadlo nogometašem Milana, ki pa si resne priložnosti niso priigrali. Nasprotno: lepo priložnost za povišanje vodstva so imeli v sodnikovem podaljšku Londončani, ko se je Sterling spustil v hiter protinapad. A angleški reprezentant je bil sebičen in ni podal utekajočemu Pierru-Emericku Aubameyangu, lepa priložnost pa je splavala po vodi. V zadnjih sekundah prvega dela igre pa so si Milančani le pripravili prvo priložnost na tekmi, a je bil Rade Krunić iz neposredne bližine nenatančen. Semafor je tako ob polčasu kazal rezultat 1:0 za Chelsea.

Drugi polčas se je začel zelo mirno, do prve priložnosti pa so po petih minutah igre prišli Londončani. Po prostem strelu, ki ga je s prekrškom nad Reecom Jamesom zakuhal nekdanji član Chelseaja Fikayo Tomori, je Chalobah atraktivno poskusil s škarjicami in meril visoko prek vrat. Chelsea je še naprej napadal in v 56. minuti kronal terensko prevlado. Z desne strani je natančno podal James, iz neposredne bližine pa nato zadel Aubameyang, ki je tako v polno meril še na drugi zaporedni tekmi.

James je bil le pet minut kasneje znova na delu, ko je želel zaposliti Sterlinga, a je bila podaja malenkost premočna. Le minuto kasneje pa sta angleška reprezentanta zamenjala vlogi. Sterling je podal, James pa si je žogo najprej podal nekoliko naprej, nato pa jo z desnico ob bližnji vratnici zabil v Milanov gol.

Po vodstvu Chelseaja s 3:0 sta se oba trenerja odločila za dvojno menjavo. Stefano Piolli je namesto De Ketelaereja in Krunića v igro poslal Anteja Rebića in Mattea Gabbio, Graham Potter pa je namenil počitek Aubameyangu in Mateu Kovačiću, priložnost pa ponudil Conorju Gallagherju in Jorginhu. Ker dvojna menjava ni vnesla navdiha v igro Milana, se je Piolli odločil še za trojno menjavo: Leao, Olivier Giroud in Ismael Bennacer so svoje mesto na igrišču prepustili Brahimu Diazu, Divocku Origiju in Tommasu Pobegi. Francoski napadalec, ki je nekoč gole zabijal tudi za Chelsea, je ob odhodu iz igre požel aplavz tako gostujočih, kot tudi domačih navijačev. Priložnost za igro sta pri Chelseaju dobila še Kai Havertz in Armando Broja, ki sta zamenjala Mounta in Sterlinga.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Milan se je do konca tekme sicer trudil zadeti vsaj častni zadetek, a so bili Italijani brez dobrih idej. Še najbolj kreativen je bil Diaz, ki je nekajkrat lepo preigraval, a resne priložnosti sebi ali svojim soigralcem ni pripravil. Edini, ki je sprožil proti vratom Londončanov, je bil ob koncu rednega dela nekdanji član Liverpoola Origi, ki pa je po podaji Sergina Desta z glavo meril prek vrat.

Chelsea in AC Milan sta se do sedaj v Ligi prvakov pomerila le dvakrat. Kluba sta se namreč srečala le v skupinskem delu sezone 1999/2000, ko sta se obe tekmi končali z neodločenim rezultatom. Na San Siru je bilo 1:1, na Stamford Bridgeu pa 0:0.