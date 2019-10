Chelsea se iz Amsterdama, po zaslugi Batshuayija, vrača s tremi točkami

Nogometaši Chelseaja so si zagotovili pomembne tri točke na vedno neugodnem gostovanju v Amsterdamu. Modri so tako nanizali še šesto zmago v nizu v vseh tekmovanjih, zadnji poraz jim je septembra v prvenstvu prizadejal Liverpool.

Na zadnji tekmi angleškega prvenstva so z zadetkom premagali Newcastle, že v prvem polčasu pa jo je skupil Ross Barkley, ki je moral mesto odstopiti Mateu Kovačiću. Ta je dobil mesto v začetni enajsterici tudi proti Ajaxu.

Domači so sicer pogumno vstopili v tekmo in v uvodnih minutah pritisnili na vrata gostov, a je bil Joel Veltman z močnim strelom z razdalje nenatančen. V nadaljevanju so se izkazali tudi varovanciFranka Lamparda, Andre Onana je uspel odbiti strel Masona Mounta, s čimer so si Londončani priborili kot. Po predložku s kota je bil z glavo nevaren Marcos Alonso, a na žalost gostujočih navijačev je ostalo pri 0:0. Igra na zelenici se je še bolj razživela v 37. minuti, ko so domači lepo izvedejo akcijo uspeli kronati z zadetkom. Hakim Ziyech je podal z desne, tam se je znašel Quincy Promes, ki je žogo potisnil za hrbet Kepa Arrizabalage. Sodnike se je po pomoč obrnil na VAR in po tehtnem premisleku zadetek razveljavil, zaradi prepovedanega položaja Promesa.