Chelsea ugnal Salzburg in si zagotovil mesto med najboljših 16

Chelsea je na izenačenem gostovanju pri Salzburgu, za katerega je dobre pol ure igral tudi Benjamin Šeško, slavil z 1:2 in si zagotovil igranje v osmini finala letošnje sezone Lige prvakov. Na drugi zgodnji tekmi je Sevilla po zadetkih Youssefa En-Nesyrija, Isca in Gonzala Montiela s 3:0 ugnala Kobenhavn. Prav zdaj pa lahko na Kanalu A in VOYO v živo gledate obračun Borussije iz Dortmunda in Manchester Cityja.

V 3. minuti si je prvo napako privoščil Bernardo, ki je žogo z glavo slabo vračal vratarju Philippu Köhnu. V Nemčiji rojeni branilec mreže Švice je do žoge prišel praktično sočasno s Chelseajevim napadalcem Kaijem Havertzem, ki je trčil vanj in povzročil za nekaj neprijetnosti, a se je tako za vratarja kot tudi za Salzburg neljubi dogodek srečno končal. Za Salzburg je do prve priložnosti v 216. minuti prišel Luka Sučić, ki pa je z roba kazenskega prostora, z levico meril visoko prek vrat.

Po prvi polovici prvega polčasa pa so gostje povedli. Po podaji iz desne strani se je žoga v kazenskem prostoru Avstrijcev odbijala od noge do noge in na koncu pristala pri hrvaškemu vezistu, ki jo je natančno z levico zabil v levi zgornji kot Köhna. Le tri minute kasneje bi po kotu z desne strani, ki ga je izvedel Conor Gallagher, skoraj zadel Pierre-Emerick Aubameyang, a se je z odlično obrambo izkazal vratar Salzburžanov. Gabonski napadalec je imel le nekaj minut kasneje še eno imenitno priložnost, ko se je sam znašel pred Köhnom, a je predolgo odlašal s strelom in švicarski reprezentant mu je strel znova obranil. Za Gaboncem je imenitno priložnost zapravil tudi Havertz, ki je po natančnem Gallagherjevem predložku z glavo meril naravnost v nasprotnikovega vratarja.

V drugi polčas pa so odločno vstopili domači nogometaši, ki so izpeljali hiter proti napad. Iz leve strani je natančno podal Maximilian Wöber, žogo pa je v mrežo pospravil Junior Adamu. Aubameyang bi le nekaj minut kasneje lahko izenačil, a je bil znova na mestu Köhn. Po kotu, ki je sledil je z glavo natančno meril Jorginho in že premagal Salzburgovega vratarja, a je žogo z golove črte zbil Adamu in rešil novo vodstvo gostov.

Po uri igre domači strateg Matthias Jaissle v igro poslal tudi mladega slovenska asa Benjamina Šeška, ki je zamenjal Sučića. Takoj po omenjeni menjavi, ki je okrepila domači napad, pa so gostje znova povedli. Po kratki podaji Christiana Pulišića, je Havertz kakšen meter izven kazenskega prostora gostov sprožil z levico in žogo tik pod prečko poslal v mrežo Salzburžanov.

V 67. minuti je do prve priložnosti na tekmi prišel Šeško, ki je močno sprožil z desnico, a mu je gostujoči vratar Kepa Arrizabalaga strel obranil. Le nekaj minut kasneje je z glavo poskusil še Strahinja Pavlović in že ugnal Chelseajevega vratarja, a je žogo pred praznim golom rešil Thiago Silva. Tik pred koncem rednega dela je do nove lepe priložnosti prišel Šeško, a mu je znova branil Arrizabalaga. Chelsea je do konca tekme zadržal pritisk domačinov, vknjižil še tretjo zmago v skupinskem delu in si matematično že zagotovil napredovanje v osmino finala.

Salzburžani so izgubili prvo tekmo v letošnji sezoni Ligi prvakov, hkrati pa so izgubili sploh prvič po 40 domačih tekmah v vseh tekmovanjih.

Na drugi zgodnji tekmi je Sevilla po zadetkih Youssefa En-Nesyrija, Isca in Gonzala Montiela prepričljivo s 3:0 ugnala Kobenhavn. Za Andaluzijce je bila to sploh prva zmaga v aktualni sezoni Lige prvakov in imajo ob dveh remijih sedaj 5 točk.

Rezultati 5. kroga skupinskega dela Lige prvakov: skupina E: Salzburg - Chelsea 1:2 Dinamo Zagreb - Milan

skupina F: Celtic - Šahtar Doneck Leipzig - Real Madrid

skupina G: Sevilla - Kobenhavn 3:0 Borussia Dortmund - Manchester City

skupina D: Benfica - Juventus PSG - Maccabi Haifa