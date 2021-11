Chelsea v vlogi favorita proti Juventusu

Po reprezentančnem premoru se nadaljuje Liga prvakov. Nogometaši Chelseaja se v obračun z Juventusom za prvo mesto v skupini H podajajo v vlogi velikega favorita. Tako v angleškem prvenstvu, kjer vodijo, kot v elitnem tekmovanju Lige prvakov so prejeli najmanj zadetkov. Na zadnjih devetih obračunih so zmagali kar osemkrat. Nazadnje so izgubili konec septembra, ko so jih ugnali prav bianconeri.