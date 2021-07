Zmagovalec LP za Haalanda ponuja 175 milijonov evrov

Raiola prepričan, da bo posel dosegel 200 milijonov evrov

Eden najbolj prepoznavnih svetovnih nogometnih menedžerjev Mino Raiola skrbi tudi za enega izmed najbolj vročih nogometašev tega tisočletja Erlinga Haalanda. "Fant si glede na interes klubov po svetu vso to pozornost in zanimanje evropskih velikanov, zasluži. Je eden najbolj dominantnih nogometašev v zadnjih 20–30 letih in še bo napredoval," je "opazil" kontroverzni RaiolaRaiola se je pred časom v družbi očeta Alfa Ingeja mudil v Španiji in tudi na Otoku, kjer je "prodajal" dragoceni nogometni eksponat. A, kot poročajo otoški mediji, je trenutno prvi v vrsti londonski Chelsea s konkretno ponudbo za Norvežana ... Ve se, da bodo morali novi Haalandovi delodajalci na široko razpeti mošnjo ter ob astronomski odškodnini, ki lahko, kot smo že pisali, seže tudi do 200 milijonov evrov, in visoki proviziji za očeta in menedžerja poskrbeti za enako astronomsko plačo. Španski mediji so poročali, da bo tisti, ki si bo želel pripeljati 20-letnega Norvežana, moral plačati še dodatnih 40 milijonov provizije, od tega eno polovico Raioli, drugo pa Alfu Ingeju Haalandu.