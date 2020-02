Bayern (skoraj) vse dvome o četrtfinalu razrešil že na Stamford Bridgeu

Bayern, prvak 1974, 1975, 1976, 2001 in 2013, je z Robertom Lewandowskim, ki je jeseni dosegel kar deset golov v Ligi prvakov, pred dvobojem na Stamford Bridgeu veljal za papirnatega favorita v boju s prvakom iz leta 2012 Chelseajem. Ne samo v skupnem seštevku, tudi pred uvodnim dvobojem osmine finala so mnogi Bavarcem pripisali vlogo nespornega favorita za zmago. Domači, v vratih je bil namesto Kepa Arrizabalage, ki je v nemilosti trenerja Franka Lamparda, veteran Willy Caballero, ki je bil v prvem polčasu celo najboljši mož Chelseaja. Argentinec je bil kar nekajkrat na preizkušnji, a je svojo nalogo v prvih 45 minutah zelo razpoložen in prepričljiv. A svoje priložnosti je imel tudi Chelsea, ki je nastopil tudi brez N'Gola Kanteja. "Pridna mravljica" londonskega Chelseaja, trenutno četrte ekipe v elitnem angleškem ligaškem tekmovanju, bo manjkal slab mesec dni, kar pomeni veliko težavo za Londončane, ki se krčevito borijo za Ligo prvakov. Čeprav so bili Bavarci v prvem polčasu boljši tekmec, najbližje zadetku sta bila Robert Lewandowski in Thomas Müller, pa je do številnih obetavnih situacij in tudi zrelih priložnosti prišel tudi Chelsera. Še najbolj je bil aktiven Olivier Giroud, ki je v prvem delu sezone igral bolj malo, a Francoz, vsaj v prvem polčasu ni bil posebej pri strelu.