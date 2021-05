Tuchel pripravlja posebno taktiko za Ramosa

Po prvi tekmi, ki se je končala brez zmagovalca (1:1), je še vse odprto. Morda so za malenkost v prednosti Londončani, ki igrajo na svojem stadionu in so v gosteh dosegli pomemben gol. Za Chelsea je v španski prestolnici za vodstvo poskrbel Christian Pulišić, Karim Benzema, ki na svojih ramenih nosi večji del strelskega bremena Galaktikov v tej sezoni, pa je dosegel izenačujoči gol.

Londončani so na poti do polfinala v v osmini finala izločili španski Atletico Madrid, v četrtfinalu pa nato še portugalski Porto. Madriski Real pa je na poti do polfinala premagal italijansko Atalanto in tekmeca iz Premier League Liverpool. Trener londonskega moštva Thomas Tuchelse dobro zaveda, da bodo odločali centimetri v boju na igrišču, ko bo v sredo zvečer na sporedu drugo dejanje tega polfinala.

Kot kaže, bo v postavi belega baleta znova tudi kapetan Sergio Ramos, ki je manjkal na zadnjih tekmah. Tuchel razmišlja tudi o tem, kako zmanjšati njegov vpliv na igro in pripravlja zanimivo taktiko. "Če bomo igrali brez pravega napadalca, potem Ramos ne bo imel pravih nalog v obrambi, kar je tudi ena od možnosti. To je vsekakor eden od izzivov za nas, ker je on vodja ekipe in tudi tisti, ki s svojo igro daje veliko odgovorov na to, kako bodo odigrali."Tuchel bo kot kaže lahko računal na Antonia Rüdigerja, ki se je poškodoval ob koncu tekme v Madridu, pod vprašajem pa je nastop Matea Kovačića, ki ima težave zaradi poškodbe mišice.