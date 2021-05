Tuchel presegel svojega prijatelja in vzornika Guardiolo

A nič več, dodaja Guardian. V noči slave zanj in njegovo ekipo je trener nanesel zadnjo potezo s čopičem na svojo renesančno mojstrovino, presegel svojega prijatelja, vzornika in tekmeca Pepa Guardiolo in lahko spremljal Kaija Havertza, ki je tik pred polčasom na zmajevem stadionu v Portu dosegel odločilni gol.

"To je najpomembnejša tekma v Evropi, izjemen finale in zmagali smo, to je neverjetno! Zelo sem ponosen, vendar sem bil na svoje fante ponosen že prej. Imam zaupanje v to ekipo, gre za zelo, zelo močno skupino igralcev. Vedeli smo, da nismo favoriti. A ko strnemo moči kot ekipa, je vse mogoče," je po tekmi dejal nemški trener Chelseaja Thomas Tuchel, ki je ekipo prevzel šele konec januarja.