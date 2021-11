Chelsea v boj za prvo mesto na vse ali nič proti Juventusu

V 4. krogu skupinskega dela Uefine Lige prvakov bo Chelsea v Londonu gostil zasedbo torinskega Juventusa. Tekmeca sta se enkrat že srečala, takrat je moštvo Juventusa slavilo tesno zmago (1:0). Moštvi zasedata prvi dve mesti v skupini, ob tem je Juventus je že uvrščen v izločilne boje, Chelsea pa želi osvojiti prvo mesto v skupini. Tokrat bo šlo tudi za prestiž. Prenos derbija skupine H s stadiona Stamford Bridge na Kanalu A in VOYO ob 20.30.

Juventus bolj kot v italijanskem prvenstvu blesti v Ligi prvakov, saj varovanci trenerja Massimiliana Allegrija še niso doživeli poraza. Štiri zaporedne zmage in maksimalnih 12 točk pomenijo prvo mesto v skupini H in že zagotovljeno uvrstitev v zaključne boje Lige prvakov. Dobili so tudi prvi dvoboj s Chelseajem, ko so modri 29. septembra gostovali v Torinu, mož odločitve pa je bil Federico Chiesa z golom v 46. minuti tekme. Nogometaši Chelseaja so v skupini H zabeležili tri zmage in en poraz in so zbrali devet točk. Nazadnje so izgubili prav proti Juventusu v Ligi prvakov, ko so dobili tudi edini gol (razmerje v danih in prejetih golih po štirih tekmah je 6:1). Trenutno so Londončani v nizu devetih zaporednih tekem brez poraza v vseh tekmovanjih (8 zmag, 1 remi) in na takšen razplet računajo tudi na svojem Stamford Bridgeu ob gostovanju italijanskega moštva.

Nemec na klopi modrih Thomas Tuchel ne želi ničesar prepustiti naključju v boju za prvo mesto v skupini, ki je še odprto. "Ne bomo tvegali našega napredovanja in bomo šli na vse ali nič, če bo situacija tako zahtevala. Poskušali bomo vse, da zmagamo na tekmi in v skupini zasedemo prvo mesto. Da bi nam to uspelo, moramo zmagati," je dejal 48-letni trener na ponedeljkovi novinarski konferenci. "Romelu Lukaku se je včeraj na treningu zdel v redu, bomo videli, kako bo deloval. Ima še srečanje z zdravniki in fizioterapijo. Jorginho je absolutno v redu. Kai Havertz je imel težave s stegnom, zato smo ga umaknili in glede njega je nekaj dvomov, to je bolj ali manj vprašaj za nas," pa je dejal o trenutnem kadrovskem stanju in poškodbah, ki pestijo nekatere ključne igralce londonskega moštva.

Londončani so aktualni šampioni Lige prvakov, zelo dobro jim gre tudi v prvenstvu, so na prvem mestu v Premier league. Pri Juventusu vedo, da lahko igrajo brez pritiska, saj kot omenjeno, nimajo več skrbi glede uvrstitve v zaključne boje Lige prvakov. A derbi s Chelseajem na Stamford Bridgeu je tudi velik izziv in prestižni dvoboj, kot tudi derbi tega kroga. Trener Allegri bo lahko na tekmi računal še na povratnika po poškodbi Paula Dybalo. Branilec Stare dame Matthijs de Ligt pravi: "Zdaj v ekipi vlada drugačen duh. Potrebovali smo kontinuiteto in zdaj smo jo našli. Razumemo, da mora Juve imeti duha vedenja o tem, kako trpeti, z željo umreti na igrišču in mislim, da smo to pokazali na tekmah s Fiorentino in Laziem." "Igranje na Stamford Bridgeu je veliko vznemirjenje. Moramo biti kompaktni, Chelsea je močna ekipa, predvsem kar se tiče protinapada. To bo težka tekma, vendar bomo ostali mirni na igrišču," je še dejal 22-letni Nizozemec pred obračunom z londonskim tekmecem. Sodila bo sodniška ekipa iz Srbije, glavni sodnik pa bo Srdjan Jovanović.

