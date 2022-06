Chiellini odhaja onstran velike luže

Giorgio Chiellini je v letih igranja za torinsko staro damo osvojil devet naslovov italijanskih prvakov, ima tudi pet pokalnih in superpokalnih lovorik ter naslov v Serie B, ko je Juventus prisilno igral v italijanski drugi ligi. "Za nami je izjemnih 10 let, sedaj je napočil čas za mlajše. Naredil sem vse, kar sem lahko, upam, da sem pustil kakšno sled za seboj. Poslovil sem se že od navijačev, ki bodo za vedno ostali v mojem srcu, sedaj pa se podajam k novim nogometnim izzivom. Še vedno sem motiviran in bi rad igral na visokem nivoju," je dejal Chiellini, ki ima skupno 116 nastopov za izbrano vrsto.