Chiellini: Ramos je vedel, da bo Salahu 90-odstotno poškodoval ramo

Giorgio Chiellinise je že lotil Maria Balotellija in Felipeja Mela, Brazilca je izpostavil kot najslabšega soigralca v karieri, medtem ko je s kontroverznim rojakom kljub nekaj ostrim besedam (vsaj javno) že pokazal, da med njima ni zamer. Nazadnje so odmevali njegovi zapisi o ponočevanjih čilskega vezista Barcelone Artura Vidala, s katerim si je delil tudi slačilnico Juventusa, zdaj pa so italijanski mediji objavili njegovo razmišljanje o stanovskem kolegu iz vrst Real Madrida Sergiu Ramosu.

Real in Juventus sta v zadnjih letih uprizorila nekaj epskih bitk: če je leta 2015 "stara dama" na poti do pozneje izgubljenega finala z Barcelono v Berlinu izločila Ramosa in "kraljevi klub", pa se jim je slednji maščeval z zmago v finalu leta 2017 v Cardiffu, slabo leto pozneje pa še z dramatičnim napredovanjem v četrtfinalu, ko je kontroverzno dosojeno enajstmetrovko v zadnjih sekundah uspešno izvedel Cristiano Ronaldo.