Chiellini: Ronaldo je zapolnil vrzel, ki jo je zapustil Buffon

Dvakrat sta bila skupaj objokana tudi Buffon in Giorgio Chiellini , 41-letni vratar pa bo tokrat srečo iskal pri PSG, medtem ko so se belo-črni okrepili z najboljšim strelcem tekmovanja vseh časov Cristianom Ronaldom . Glede na njun vpliv na zelenici in v slačilnici Chiellini meni, da sta si precej podobna, zato je Portugalec po njegovih ocenah v Torino prinesel veliko več kot zgolj gole.

(STA) Iz vrst Juventusa so sporočili, da je napadalec Alberto Cerri po novem igralec tekmeca iz elitne italijanske lige Cagliarija, katerega član je tudi Valter Birsa. Cerri je doslej za Cagliari igral kot posojen nogometaš, zdaj pa sta se kluba dogovorila, da bo za devet milijonov evrov dokončno prestopil na Sardinijo. 22-letni Cerri je na desetih tekmah za Cagliari dosegel vsega zadetek, a je v prejšnji sezoni v drugoligaški konkurenci za Perugio pogosteje tresel mreže, zadel je 19-krat na 37 tekmah. Cerri je sicer podpisal pogodbo do leta 2023.

"Po veliko letih prevlade v Italiji bi lahko domnevali, da smo dosegli svoj maksimum, toda zahvaljujoč Cristianu delamo še več, kot smo mislili, da lahko - iščemo nove meje. Prišli smo v dva finala Lige prvakov, a da bi še naprej rasli, smo potrebovali najboljšega. Pomagal nam je s svojo delovno vnemo, ker vsak, ki mu je blizu, čuti občudovanje, vedno mu poskušamo kaj 'ukrasti', ker je vzor."

Bonucci: Z najboljšim na svetu se tvoja raven dvigne

Tudi Atletico v velikih finalih Lige prvakov doživlja podobno usodo kot zadnji desetletji Juventus, izgubil je namreč vsa, v katerih se je udaril za cenjeno lovoriko z velikimi ušesi. V vrstah rdeče-belih poleg Jana Oblakaitalijanske prvake čaka še en stari znanec, napadalec Alvaro Morata, ki je lep čas igral v Torinu in ekipi, v kateri so bili takrat tudi Paul Pogba, Andrea Pirloin Arturo Vidal, pomagal do finala leta 2015 v Berlinu.

"Moj prijatelj je, a sem ga opozoril: 'Takoj, ko boš prišel na igrišče, te bom lepo udaril!'," je nekdanjega soigralca v drugem madridskem športnem dnevniku AS opozoril Chiellinijev soigralec iz zadnje vrste Juventusa Leonardo Bonucci, ki prav tako ne more prehvaliti Ronalda: "Če pride Cristiano, najboljši na svetu, potem to pomeni, da se je tvoja raven dvignila. Naš cilj je Liga prvakov, ne moremo in ne smemo se skrivati pred tem."

