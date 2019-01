Chiellini priznal: Ronaldo mi je uničil sanje, a zdaj ga potrebujemo

Branilec Juventusa Giorgio Chiellini je prepričan, da je Cristiano Ronaldo zadnji košček zapletene sestavljanke, ki jo za Juventus predstavlja osvojitev Lige prvakov. Torinčani na evropski uspeh čakajo vse od leta 1996, dvakrat pa je Chiellinija in soigralce v zadnjih sezonah ustavil ravno Ronaldo z madridskim Realom.

Chiellini (levo) in Ronaldo, ko sta v Ligi prvakov igrala še kot nasprotnika. FOTO: AP

"Cristiano je zabil veliko, veliko, velikokrat proti nam in velikokrat mi je uničil sanje. V Cardiffu, v Madridu in v Torinu," je v intervjuju za BBCpriznal Giorgio Chiellini, ki je prepričan, da lahko s Cristianom Ronaldom"stara dama" pride do letošnjega finala ‒ ta bo na stadionu Atletica Wanda Metropolitano ravno v Madridu ‒ in prekine dolgoletno sušo. CHIELLINI Ta pri Juventusu vse od leta 1996 vlada (tudi) zaradi Ronalda, ki je bil za belo-črne usoden v cardifskem finalu leta 2017, v minuli sezoni pa je proti Torinčanom blestel v četrtfinalu. Na prvi tekmi v Torinu je zabil nepozaben zadetek s "škarjicami", nato pa na kontroverznem povratnem obračunu, na katerem je Juve izničil zaostanek s prve tekme (0:3), izvedel odločilno enajstmetrovko v zadnjih sekundah tekme ter poskrbel za napredovanje kraljevega kluba, ki je na poti do zmage v kijevskem finalu proti Liverpoolu izločil še münchenski Bayern.

Ronaldo proslavlja odločilni gol proti Juventusu v četrtfinalu minule sezone LP. FOTO: AP

'Ekipa se je spremenila'

"Prej so bile to sanje. Zdaj pa je Liga prvakov naš cilj, ker je Cristiano najboljši nogometaš na svetu in potrebujemo ga, da bi naredili zadnji korak,"je nadaljeval Chiellini. "Gre za Cristianovo osebnost. Fantastične spretnosti ima na zelenici, a izven zelenic nam njegov odnos ‒ to, kako dela, kako se pripravlja na tekmo, kako živi vsak dan svojega življenja ‒ lahko pomaga. Ekipa se je spremenila." Na poti do finala morajo serijski italijanski prvaki že v osmini finala preskočiti visoko oviro: gostitelje finala z Janom Oblakomv vratih. To bo obračun dveh "nesrečnikov", saj so tudi madridski rdeče-beli v zadnjih letih kar dvakrat izgubili veliki finale. A Chiellini opozarja, da kljub skorajda brezhibnemu prvemu delu sezone, odločilne tekme šele prihajajo. RONALDO "Skorajda perfektno smo začeli v prvih treh mesecih, a vemo, da je najpomembnejše obdobje od spomladi naprej. Mislim, da smo med štirimi ali petimi ekipami, ki so favoritinje. Barcelona, Manchester City, Real Madrid, Bayern München. A tudi PSG in Atletico lahko prideta do zmage, tako daleč pa smo še od ključnih tekem,"dodaja Chiellini.

Glede napadalcev, ki so mu v karieri povzročali največ težav, je Chiellini izpostavil Zlatana Ibrahimovića. "Fantastičen igralec je, ki je v Italiji delal veliko razliko. Zelo je telesno močen in to uporablja za dominiranje v tekmah," pravi Chiellini. "Zdaj bi rekel tudi Mauro Icardi. Nima preveč rad igre izven kazenskega prostora, a znotraj je ubijalec. A trudim se, da napadalcem ne dovolim zabiti gola, kakršnega bi si najbolj želeli. To je moje delo in gotovo imam določene spretnosti. Nisem hiter kot Douglas Costa, a sem močnejši in lahko uporabljam glavo ter se premaknem sekundo prej, da ne tvegam kakšne situacije. Dva ali trije izjemni drseči štarti so mi uspeli proti Monacu leta 2015, Tottenhamu v 2017 in še eden z Italijo proti Albaniji v tej sezoni, ko sem toliko tvegal, lahko bi dosegel tudi avtogol. A uspelo mi je odvzeti žogo in jo poslati ven iz našega gola. To je bil zelo težek štart in to je nekaj, na kar sem zelo ponosen."

Ni verjel, da Ronaldo res prihaja

34-letnik tudi priznava, da se od leto mlajšega portugalskega nogometnega superzvezdnika lahko še veliko nauči. "Zanimale so me posebnosti njegovega odnosa daleč stran od igrišč. Njegovo delo v fitnesu in njegova zbranost sta nekaj, kar poskušam prevzeti. Pomagal mi je, ker si želim vsak dan izboljšati. Sprva pa nisem verjel (da bo prestopil iz Reala, op. a.). A po nekaj dneh govoric sem govoril z Andreo (predsednikom Juventusa Agnellijem, op. a.) in bil sem presenečen. Mislim, da tudi za številne navijače in tudi igralce ni bilo preveč običajno,"se je lanskega poletja spominjal v Pisi rojeni nogometaš. Mala Nina mu je spremenila življenje

O tem, kako dolgo bo še vztrajal na najvišji ravni, pa je Chiellini povedal: "Ne vem, kako dolgo bom igral. Živim iz dneva v dan in mislim le na naslednjo tekmo. Zelo sem vesel, uživam v treniranju in igranju s to ekipo in sem ponosen nanjo. Pri teh letih ne moremo misliti preveč vnaprej. A pripravil sem se na konec kariere." Chiellini ima seveda kar dve diplomi: tik pred finalom v Cardiffu leta 2017 je uspešno dokončal študij poslovnega menedžmenta, življenje pa se je po besedah dolgoletnega italijanskega reprezentanta postavilo na glavo, ko se je rodila zdaj že triletna hči Nina.

