Chiellini se bo poslovil na spektaklu med Italijo in Argentino

Izkušeni italijanski branilec Giorgio Chiellini je zapustil torinski Juventus, v katerem je vrsto let opravljal vlogo kapetana. Dolgoletni italijanski reprezentant je staro damo zapustil po skupno sedemnajstih letih, njegova naslednja nogometna postaja pa so ZDA. Izkušeni branilec odhaja k ekipi Los Angeles FC. Legendarni branilec se bo od azzurrov uradno poslovil na spektaklu na Wemblexju, ko se bo njegova Italija udarila z Argentino. Finalissima, kar v prevodu iz italijanskega jezika pomeni "veliki finale", je oživitev obračuna evropskega in južnoameriškega prvaka. Obeta se poln stadion, prodali so vseh 90.000 vstopnic in to v dobrem dnevu.

Giorgio Chiellini je v letih igranja za torinsko staro damo osvojil devet naslovov italijanskih prvakov, ima tudi pet pokalnih in superpokalnih lovorik ter naslov v Serie B, ko je Juventus prisilno igral v italijanski drugi ligi. "Za nami je izjemnih 10 let, sedaj je napočil čas za mlajše. Naredil sem vse, kar sem lahko, upam, da sem pustil kakšno sled za seboj. Poslovil sem se že od navijačev, ki bodo za vedno ostali v mojem srcu, sedaj pa se podajam k novim nogometnim izzivom. Še vedno sem motiviran in bi rad igral na visokem nivoju," je dejal Chiellini, ki ima skupno 116 nastopov za izbrano vrsto. Največji uspeh je dosegel na lanskem EP, ko se je z Italijo prav na Wembleyju veselil naslova prvaka. A le nekaj mesecev pozneje je doživel tudi razočaranje, saj je v kvalifikacijah za SP 2022 v Katarju Italija ostala brez nastopa na največjem tekmovanju na svetu. "Poslovil se bom na Wembleyju, kjer sem z zmago na Euru dosegel vrhunec kariere. Rad bi ohranil lepe spomine. To bo zanesljivo moja zadnja tekma za Italijo," pred tekmo z Argentinci pravi 37-letni veteran, ki je v Torinu skupaj preživel kar 17 let. Po pisanju italijanskih medijev se v Londonu mudi vodstvo ekipe Los Angeles FC, ki bo pogodbo z novopečenim članom ekipe podpisalo po njegovi zadnji reprezentančni tekmi v karieri.