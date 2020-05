Chiellini tudi o drami v Madridu: Takšne 11-metrovke ne moreš dosoditi

Real Madrid, ki je lovil tretji zaporedni naslov v Ligi prvakov, je na poti do Kijeva čakalo ponovno snidenje z Juventusom. Torinčane je "kraljevi klub" zanesljivo odpravil v cardifskem finalu leta 2017, ko je z dvema goloma ob zmagi s 4:1 spet zablestel Cristiano Ronaldo . Portugalec je sezono kasneje na prvi tekmi četrtfinala osupnil torinske navijače in zabil spektakularen gol s "škarjicami", Real pa je v prestolnici Piemonta slavil s 3:0.

'Njihova nadutost se je spremenila v strah'

"To (odsotnost Ramosa, op. a.) nas je spodbudilo," je v avtobiografiji zapisal Chiellini, ki se je spominjal, kako je dolgoletnima soigralcema Gianluigiju Buffonuin Andrei Barzaglijudejal, naj ne mislita, da je nor, ker "malce" verjame v preobrat. In na Bernabeuu je bilo res vse v znamenju gostov.

"Ko smo dosegli gol za 0:2, smo videli, da se je njihova nadutost spremenila v strah," je zapisal Chiellini. Belo-črni so dosegli tudi tretji gol, ki bi tekmo odpeljal v podaljšek, če ne bi Ronaldo v verjetno zadnjem napadu sodnikovega podaljška drugega polčasa v kazenskem prostoru našel Lucasa Vazqueza, ki je hitro padel v dvoboju z Medhijem Benatiajem.

Žal mu je za krike: 'Plačali ste!'

Ko je angleški sodnik Michael Oliverzapiskal in pokazal na belo točko, je začelo pokati na vse stani: Buffon je bil zaradi protestov izključen, medtem ko so TV-kamere ujele Chiellinija, kako je branilcu domačih Raphaëlu Varanu zabrusil: "You pay, you pay! (Plačali ste, op. a.)"

"Menim, da lahko enajstmetrovko v 94. minuti dosodiš le takrat, ko si absolutno prepričan, tega pa v tem primeru ni bilo. Kljub temu je bila to naša napaka, da smo v tistem trenutku dovolili to akcijo iz obupa," je zapisal Chiellini.

"Skupaj z Buffonom sva izgubila nadzor, a tisto enajstmetrovko lahko dosodiš v deseti minuti ali sredi drugega polčasa. V 93. minuti in 50 sekundah ne sme biti niti najmanjšega dvoma. Že na zelenici nam je bilo jasno, da ni bila niti slučajno očitna. Moje besede (Varanu, op. a.) pa niso bile primerne. Neprimerna reakcija v turbulentnem zaključku tekme. Nič več kot to."