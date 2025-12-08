Chivu o Liverpoolu: Imajo številne igralce, ki lahko nadomestijo Salaha

Šesti krog ligaškega dela Lige prvakov bo v torek postregel z obračunom med milanskim Interjem in Liverpoolom. Četudi so Redsi v rezultatski krizi, njihov prvi zvezdnik Mohamed Salah pa bo tekmo zaradi trenj v slačilnici izpustil, se trener nerazzurrov Cristian Chivu zaveda, da jih čaka težka preizkušnja.

Cristian Chivu FOTO: Profimedia icon-expand

"To je Liverpool, ena najuspešnejših ekip na svetu, ena od tistih, ki imajo vsako leto ogromne ambicije v vseh tekmovanjih," je nasprotnika uvodoma pohvalil Romun na klopi Interja Cristian Chivu. "So ekipa, ki je intenzivnost napravila za svoj moto, to je del njene identitete. Uvedel jo je Jurgen Klopp, Arne Slot pa jo skuša ohraniti, in to mu je tudi uspelo, saj je lani osvojil Premier ligo. Letos so dobro začeli, nato pa imeli nekaj težav, ampak oni so ustvarjeni za takšne preizkušnje," je predstave Redsov komentiral 45-letnik.

V zadnjem mesecu je Liverpool na šestih obračunih v vseh tekmovanjih vknjižil le eno zmago. Inter je v precej boljši formi, na zadnjih šestih tekmah je vknjižil dva poraza in štiri zmage. Suvereno predstavo so prikazali tudi na tekmi proti Comu, ko so ekipo Cesca Fabregasa premagali s 4:0. "Tekma, ki določa, ali si v formi ali ne, ni tista, ki si jo nazadnje odigral, ampak tista, ki te čaka naslednja. In za nas je to torkov obračun z Liverpoolom. Za nami je dober rezultatski niz, smo samozavestni, poskušamo dvigniti svojo raven in delamo v tej smeri," pa poudarja Chivu.

V Milano pa ni odpotoval prvi zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah. Egipčan je po sobotnem remiju z Leeds Unitedom usmeril številne strupene puščice proti vodstvu kluba in trenerju Slotu, na Anfieldu pa so se po njegovem izbruhu odločili, da ga pustijo doma. Chivu pa se z odsotnostjo Salaha ne obremenjuje.

"Nikoli ne govorim o težavah drugih ekip. Tudi mi imamo svoje težave. Seveda je Salah nogometaš svetovnega formata, ampak to so njihove težave, ne moje." "Vem, da imajo igralce, ki ga lahko nadomestijo, in da bo Liverpool tako ohranil visok nivo, kot so to vedno počeli skozi svojo zgodovino. Govorimo o ekipah, ne o posameznikih, zato nas mora skrbeti, kaj bo na zelenici storila ekipa, in ne, kaj bodo počeli posamezniki," je dejal romunski strateg.

Inter je v preteklih petih krogih ligaškega dela Lige prvakov premagal Ajax, Slavio Prago, Union Saint-Gilloise in Kairat, pred dvema tednoma pa je moral premoč priznati Atletico Madridu. Zmaga proti Liverpoolu bi pomenila, da lahko porazijo tudi zveneča nogometna imena. "Ne potrebujemo dokazov, da smo dobri. Potrebujemo doslednost, točke in stvari, ki nam omogočajo, da smo konkurenčni," je sklenil Chivu. Nerazzurri trenutno na lestvici Lige prvakov zasedajo četrto mesto in se jim po petih krogih obeta neposredna uvrstitev v izločilne boje, medtem ko so Redsi z izkupičkom treh zmag in dveh porazov šele na 13. mestu. Obračun med Interjem in Liverpoolom bomo prenašali na Kanalu A in VOYO, s studijskim delom začnemo ob 20.30.