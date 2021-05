Christensen: Čaka nas tekma, ki je izrednega pomena za ves klub

Na Kanalu A in VOYO bo tudi v torek pestro, saj bomo prenašali povratno tekmo med Manchester Cityjem in PSG-jem. Prenos – tako kot v sredo – pričenjamo ob 20.30, ko se začne studijski del.

Na prvi tekmi ne ena ne druga ekipa ni navdušila s pretirano atraktivno in odprto igro. Poznal se je ogromen rezultatski imperativ, saj sta tako Real kot Chelsea veliko pozornosti posvetila obrambi. "Ko nimamo žoge, moramo storiti vse, da nasprotniku otežimo življenje. A ko jo dobimo, želimo le igrati nogomet. To je naš slog. Jorginho je verjetno eden najboljših za takšen način igranja, " pravi Christensen.

"Ali bo to največja tekma v moji karieri? Lahko bi tako dejali. Je izrednega pomena, ne samo zame, temveč za ves klub," je novinarsko konferenco pred sredino tekmo z Realom začel Andreas Christensen . Pred "drugim polčasom" londonsko-madridskega spopada so v nekoliko boljšem položaju prvi, saj so se iz Španije vrnili z remijem in golom v gosteh, česar pa danski branilec ne vidi kot posebne prednosti: "Zaradi tega na nas ni dodatnega pritiska, igrati bomo morali kot običajno."

V drugem polčasu prvega obračuna je priložnost za igro dočakal tudi Eden Hazard , ki se je v Madrid preselil prav iz Chelseaja. Belgijca od prve minute tudi tokrat ni pričakovati, bo pa skoraj zagotovo vstopil v nadaljevanju, sploh če bo Real moral napadati za napredovanje. "Vsi v klubu lahko o Ednu povemo samo dobre stvari. To se ni spremenilo. Je nogometaš, ki na igrišče vedno prinese dobro voljo. Toliko časa sem tu, da sem videl, kako je rasel s klubom. Nato pa je to prenesel tudi na naslednjo generacijo," je Hazarda pohvalil 25-letni Christensen, ki je član modrih že od leta 2012, vmes pa je bil dve sezoni posojen v Borussio iz Mönchengladbacha.

Chelsea je sicer nazadnje v polfinalu Lige prvakov zaigral v sezoni 2013/2014, ko ga je v tej fazi izločil Realov mestni tekmec Atletico, ki pa je nato izgubil prav proti belemu baletu. Galaktiki so v Ligi prvakov kraljevali med letoma 2014 in 2018, ko so to prestižno lovoriko osvojili kar štirikrat, to pa je odtlej zanje prvi nastop v polfinalu, potem ko so dvakrat zapored izpadli v osmini finala.