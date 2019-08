Kanal A in VOYO: Ciprčani se ne bojijo amsterdamske Arene

Neposredni prenos povratnega kvalifikacijskega obračuna za uvrstitev v skupinski del elitne Lige prvakov med Ajaxom in Apoelom si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO od 20.45 dalje. Nikar ne zamudite!

Na prvem medsebojnem obračunu teh dveh nasprotnikov smo videli bolj ali manj izenačen boj med lanskim polfinalistom najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu in večkratnega udeleženca Lige prvakov.



Ajax je z izgubo dveh zelo pomembnih adutom iz minule sezone Matthijsa de Ligta in Frenkiea de Jonga veliko izgubil. Trener moštva z amsterdamske Arene Erik ten Hag ne skriva mešanih občutkov pred povratnim dvobojem, saj se zaveda pasti rezultata 0: 0 s prve tekme v Nikoziji. V isti sapi se zaveda kakovostne razlike, ki kljub dobri partiji Apoela na prvi tekmi še vedno obstaja v korist njegovega moštva. Ciprčani bodo znova računali na odličen večer slovenskega reprezentančnega vratarja Vida Belca in kakšno potezo v napadu več prav tako slovenskega reprezentančnega napadalca Romana Bezjaka.