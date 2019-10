Guardiola: Ljudje govorijo o naslovu Lige prvakov, a nismo še pripravljeni

V 3. krogu skupinskega dela Lige prvakov bo v skupini C Atalanta s slovenskim reprezentantom Josipom Iličićem gostovala na stadionu Etihad v Manchestru. Za klub iz Bergama ena najpomembnejših tekem v sezoni, saj si ne sme privoščiti poraza. Atalanta je še vedno brez točk po prvih dveh krogih in negativno razliko v golih (-5), medtem ko je City brez težav: dve zmagi, pet doseženih golov in prazna mreža brazilskega vratarja pri sinjemordih Edersona.

Trener Cityja Pep Guardiola je povsem osredotočen na torkovo tekmo Lige prvakov in je zato celo malce postavil Premier League na stranski tir. "Ne bom gledal Liverpoola, moram pogledati Atalanto," je dejal novinarjem pred nedeljskim derbijem redsov in rdečih vragov. Mestni tekmec Manchester United je bil včeraj sicer prva ekipa, ki je ustavila zmagovalni pohod Liverpoola v tej sezoni angleškega prvenstva (tekmeca sta remizirala na Old Traffordu 1:1). City v PL zaostaja šest točk za redsi.

cityata

Izkušeni trener tudi ne postavlja pritiska, če jim ne bo uspelo osvojiti Lige prvakov. Guardioli je sicer to uspelo dvakrat, a še v času, ko je vodil Barcelono, s Cityjem se v treh poizkusih še ni prebil mimo četrtfinala tega prestižnega tekmovanja. "Ljudje govorijo, morate osvojiti Ligo prvakov in razumem, njihova želja je velika. Sam gledam na to tako, da ne želim enkrat do finala, potem pa izginiti za pet let. Imam občutek, da smo blizu, vendar je konkurenca na zelo visokem nivoju. Vse se lahko zgodi. Lahko le rečem navijačem, pridite nas podpret, fantje si to zaslužijo."

Guardiola se tudi zaveda, da je v igri veliko malenkosti in do naslova je dolga pot: "Barca je klub, ki je v mojem srcu, vendar so prvi evropski naslov osvojili leta 1992, pa je bila Barcelona "rojena" veliko, veliko prej." Po zmagi v zadnjem krogu v angleškem prvenstvu (2:0 Crystal Palace) je bil kritičen do svojih igralcev: "Zgrešili smo preveč priložnosti, moramo biti bolj natančni. Ljudje govorijo o cilju, Ligi prvakov, a nismo še pripravljeni. Ne izkoriščamo priložnost, moramo še veliko delati in lahko napredujemo."