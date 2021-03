Tokrat tudi zahtevni Guardiola ni imel pripomb

Med osem najboljših moštev v Ligi prvakov se je zelo zanesljivo uvrstila tudi vodilna ekipa angleškega prvenstva – to je za City že četrti zaporedni preboj v četrtfinale LP. Manchester City je po zmagi z 2:0 na prvi tekmi tudi na drugi dosegel dva gola. Vprašanje zmagovalca so varovanci trenerja Pepa Guardiole rešili že v uvodnih dvajsetih minutah tekme in na koncu s 4:0 v skupnem seštevku dveh tekem izločili Borussio Mönchengladbach. City deluje izvrstno in je zanesljiv v obrambi ter prepričljiv v napadu.

Zamujeno tekmo si poglej na VOYO.

Nemci niso bili pravi tekmec za sinjemodre, ki so v dobri formi; vodijo tudi v Premier League in mirno pričakujejo žreb četrtfinala. Gola sta dosegla Ilkay Gündogan in Kevin De Bruyne. Belgijec, ki je bil najboljši igralec tekme, je dosegel tudi fantastičen gol. "Dober začetek tekme nam je očitno zelo pomagal. Bili smo potrpežljivi in po tem, ko smo dosegli dva gola, smo kontrolirali potek tekme. Drugi polčas ni bil tako dober, vendar je to razumljivo. Vedno je pomembno, da je moštvo stabilno v obrambi, in mislim, da se lahko tukaj kar pokažemo v dobri luči. Precej lažje je igrati, če je obramba trdna in ne dobi gola,"je bil zadovoljen De Bruyne. Njegov gol je bil že 100. Cityjev v tej sezoni v vseh tekmovanjih.