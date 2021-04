City do zmage, a Borussia po golu na Etihadu še kako v igri

Manchester City je v osmini finala LP odpravil Borussio Mönchengladbach, Borussia Dortmund pa Sevillo Trenutno najboljše moštvo angleške lige bo izzvala Borussia iz Dortmunda z najboljšim strelcem tekmovanja, NorvežanomErlingom Brautom Haalandom(10 golov), sicer sinom nekdanjega igralca CityjaAlf-Ingeja Haalanda. Zmagovalka Lige prvakov v sezoni 1996/97 pa je šla v boj z zanesljivo vodilno ekipo angleškega prvenstva s slabo popotnico - prvenstvenim porazom proti Eintrachtu in dejstvom, da na petem mestu za omenjenim tekmecem in mesti za ligo prvakov zaostaja že za sedem točk.

City, ki je na dobri poti do naslova prvaka v domačem prvenstvu, je gostil rumeno-črne. Začel je kot favorit dvoboja in čeprav je imel v sedmi minuti lepo priložnost za Nemce Jude Bellingham, ko je njegov strel iz bližine obranil Ederson, so prav Angleži prvi zadeli. V 19. minuti si je napako na sredini igrišča privoščil Emre Can, Kevin de Bruyneje stekel v protinapad, ki ga je nato na koncu po podaji Riyada Mahreza tudi sam zaključil. V 30. minuti so sodniki že dosodili najstrožjo kazen po domnevnem prekršku Emreja Cana, a so po pregledu posnetka spremenili odločitev. Malce sporna pa je bila tudi odločitev 37. minuti, ko je Bellingham odvzel žogo Edersonu in tudi zadel, toda sodniki so menili, da je do žoge prišel s prekrškom oziroma igro s podplatom.